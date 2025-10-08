Nové historické maximum na paládiu 📈🚨

- Globálne menové uvoľňovanie a rekordné úrovne dlhu podporujú rast trhu s drahými kovmi, ktorý aktuálne vykazuje dynamiku nevídanú celé desaťročia.
- Zvýšený dopyt po paládiu a platine pochádza najmä z indického a čínskeho trhu, kde investori a spotrebitelia šperkov hľadajú alternatívy k tradičným aktívam.
- Pozitívny sentiment zasahuje celý segment drahých kovov a aktuálne pohyby možno chápať ako snahu o vyrovnanie historicky širokého spreadu medzi zlatom a ostatnými kovmi. Relatívne plytký a menej likvidný trh s paládiom tieto cenové výkyvy ešte prehlbuje.
Trh s drahými kovmi aktuálne zažíva dynamický rast, aký sme nevideli celé desaťročia. Zdrojom tohto pohybu je čoraz rozšírenejšie menové uvoľňovanie v globálnej ekonomike, pričom verejný aj súkromný dlh zostávajú na rekordných úrovniach.
Investori, znepokojení dlhodobou hodnotou fiat mien, sa opäť obracajú k hmatateľným aktívam, pričom drahé kovy sa stávajú prirodzenými príjemcami tohto trendu.
V prípade paládia a platiny zohráva dodatočnú úlohu rastúci dopyt zo strany šperkárskeho sektora a retailových investorov, predovšetkým na ázijských trhoch. V Indii a Číne, kde má záujem o investičné kovy silné kultúrne aj ekonomické opodstatnenie, pozorujeme jasné oživenie nákupnej aktivity. Miestni investori, ktorí majú obmedzený prístup k alternatívnym formám ochrany kapitálu, sa čoraz častejšie obracajú na kovy, ktoré doteraz zostávali v tieni zlata.
Treba zdôrazniť, že pozorovaný rast nie je špecifický len pre jeden kov. Sentiment sa vzťahuje na celý trh s drahými kovmi a súčasné pohyby možno interpretovať ako pokus o vyrovnanie historicky výrazného rozdielu medzi zlatom a zvyškom spektra – vrátane striebra, platiny a paládia.
Trh s paládiom je zároveň charakteristický relatívne nízkou likviditou v porovnaní s inými kovmi, čo zvyšuje jeho citlivosť na krátkodobé výkyvy a zosilňuje cenové reakcie na rast dopytu – či už fundamentálneho, alebo špekulatívneho.
Výsledkom je, že aj mierne toky kapitálu môžu viesť k výrazným cenovým pohybom, čo aktuálne sledujeme na trhu.
PALLADIUM (D1)
Zdroj: Xstation5
Graf paládia v posledných mesiacoch jednoznačne potvrdzuje uptrend. Cena trikrát prerazila kľúčové EMA priemery smerom nahor – najprv EMA200, potom EMA100 a napokon EMA50 – pričom zakaždým došlo k zrýchleniu rastovej dynamiky a posilneniu nákupného sentimentu.
Definitívnym potvrdením sily trhu bolo prerazenie rezistenčnej zóny končiacej na úrovni posledného vrcholu, 1326 USD za uncu. Tým sa otvorila cesta pre ďalšie posilňovanie. Aktuálne bude kľúčové udržať kotácie nad úrovňou 1326 USD, aby zostal rastový trend zachovaný a bola potvrdená dominancia nákupnej strany.
