Ranné zhrnutie (18.02.2026)

- Seansa v ázijsko-pacifickom regióne prebiehala v mierne pozitívnom sentimente. Austrálsky index AU200.cash posilňuje o 0,18 %, japonský JP225 rastie o 0,22 % a singapurský SG20cash pridáva 0,17 %. Čínske trhy zostávajú zatvorené z dôvodu sviatkov lunárneho Nového roka.
- Novozélandský dolár bol najslabšou menou v Ázii po tom, čo centrálna banka ponechala sadzbu OCR nezmenenú na úrovni 2,25 % a zaujala mierne viac holubičí tón, než trh očakával.
- Aktualizovaná trajektória sadzieb pripúšťa možnosť zvýšenia na konci roka 2026. Nová guvernérka Anna Breman však zdôraznila, že menová politika zostane „istý čas“ akomodačná a prípadné sprísnenie bude závisieť od výrazne silnejšieho rastu a inflácie.
- Podmienený charakter tohto výhľaďu obmedzil očakávania týkajúce sa výnosov na krátkom konci krivky a vytvoril tlak na NZD.
- AUD oslabil v súlade s NZD, hoci rozsah poklesov bol menší.
- Japonský export v januári medziročne vzrástol o 16,8 %, čo predstavuje najrýchlejšie tempo rastu za viac ako tri roky. Hlavným faktorom boli silnejšie dodávky do Číny pred oslavami lunárneho Nového roka.
- Napriek tomu, že hlavný údaj bol pôsobivý, analytici zdôrazňujú, že nárast s najväčšou pravdepodobnosťou odráža sezónne skreslenia, nie štrukturálne zrýchlenie externého dopytu. Sentiment medzi výrobcami sa vo februári zlepšil.
- Jen počas seansy mierne oslabil, pohyby však zostali obmedzené pre relatívne nízku likviditu. Úrady naďalej signalizujú ostražitosť voči nadmerným a neusporiadaným pohybom meny.
- V Austrálii mzdy vo štvrtom štvrťroku vzrástli o 0,8 % medzikvartálne, v súlade s očakávaním aj predchádzajúcou hodnotou, zatiaľ čo medziročný rast zostal stabilný na úrovni 3,4 %. Dáta poukazujú na stabilnú dynamiku miezd bez známok opätovného zrýchlenia.
- Zlato sa vrátilo nad úroveň 4 900 USD a pokračuje vo svojom štrukturálnom uptrende, ktorý je podporovaný geopolitickou a politickou neistotou.
- MMF vyzval Japonsko, aby do roku 2027 pokračovalo v postupnom zvyšovaní sadzieb smerom k neutrálnej úrovni, a varoval pred znížením dane zo spotreby. Podľa MMF by fiškálne uvoľnenie mohlo ohroziť udržateľnosť dlhu.
Denné zhrnutie: Najvyšší súd zastavil Trumpove clá – ale na ako dlho?
