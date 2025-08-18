Ranné zhrnutie (18.08.2025)

- Hoci piatok skončil korekciou na Wall Street (S&P 500: -0,3 %, Nasdaq: -0,4 %, Russell 2000: -0,55 %, DJIA: +0,1 %), indexové futures začínajú týždeň s miernym optimizmom (US500: +0,1 %, EU50: +0,1 %).
- Piatkové stretnutie Trumpa a Putina neprinieslo žiadny prelom vo vojne na Ukrajine. Zdroje uvádzajú, že Putin požaduje úplnú kontrolu nad Doneckou a Luhanskou oblasťou výmenou za „súhlas“ s bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu v štýle NATO. Podľa Trumpa „Zelenskyj, ak chce, môže vojnu okamžite ukončiť alebo pokračovať v boji“.
- Trh sa teraz sústredí na dnešné stretnutie Trumpa a Zelenského. Očakáva sa, že ukrajinského prezidenta v Bielom dome sprevádzajú európski lídri, aby sa zabránilo opakovaniu napätého februárového stretnutia.
- Obchodný poradca Bieleho domu Peter Navarro kritizoval Indiu za dovoz ruskej ropy s argumentom, že krajina by sa mala správať viac ako strategický partner USA.
- V ázijsko-tichomorskom regióne prevláda optimizmus, ktorý je poháňaný najmä Trumpovým rozhodnutím odložiť zvýšenie ciel na dovoz ruskej ropy do Číny. Najsilnejší rast zaznamenala India (Nifty 50: +1,1 %) po tom, ako premiér Modi oznámil zníženie spotrebných daní. Rally vedú výrobcovia automobilov a elektroniky. Čínsky HSCEI (CHN.cash: +1 %), Hang Seng (HK.cash: +0,75 %), japonský Nikkei 225 (JP225: +0,7 %) a austrálsky S&P ASX 200 (AU200.cash: +0,6 %) tiež zaznamenali rast.
- Na devízovom trhu zostáva volatilita relatívne obmedzená. Najväčšie pohyby zaznamenávajú mena austrálskeho dolára (AUDUSD: +0,2 %, NZDUSD: +0,3 %), ktoré sa zotavujú vďaka zníženej neistote po samite Trumpa a Putina a rozhodnutí o clách na čínsky tovar. NZD dodatočne podporujú očakávania mierneho zníženia úrokových sadzieb v stredu (o 25 bázických bodov). Dolarový index (USDIDX) a EURUSD (1,17) sú bez zmeny, zatiaľ čo japonský jen zaostáva (USDJPY: +0,15 %).
- Ropa zostáva pod tlakom (OIL: -0,3 %, OIL.WTI: -0,35 %), hoci ceny už čiastočne zmiernili straty z rannej fázy obchodovania.
- Zlato posilnilo o 0,35 % na 3 345 USD za uncu, zatiaľ čo striebro vzrástlo o 0,15 % na 38,06 USD za uncu.
- Kryptomeny zostávajú pod tlakom: Bitcoin klesol o 1,9 % na 115 450 USD, zatiaľ čo Ethereum oslabil o 3,9 % na 4 295 USD.
