Ranné zhrnutie (21.10.2025)

- Futures na americké indexy v utorok mierne klesli
- Bitcoin opäť pod tlakom v dôsledku posilnenia amerického dolára
- Zlato kleslo takmer o 0,7 % z historického maxima
- Americké indexy zaznamenávajú mierne straty po včerajších ziskoch, ktoré boli poháňané nádejami na plodné stretnutie Donalda Trumpa a Xi Jinpinga v Soule. Stretnutie je naplánované na budúci týždeň a komentáre amerického prezidenta dali trhom nádej na zmiernenie napätia medzi oboma ekonomikami. Na rovnakej vlne dnes rastú aj čínske indexy.
- Pred otvorením amerického trhu zverejnia svoje finančné výsledky spoločnosti General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola a Lockheed Martin. Po otvorení trhu zverejní Netflix svoje výsledky, ktoré budú pravdepodobne v centre pozornosti Wall Streetu. Texas Instruments takisto zverejní svoju štvrťročnú správu. Makroekonomický kalendár je dnes chudobný, o 14:30 dostaneme údaje o inflácii z Kanady.
- Japonské akcie klesli po tom, ako vo voľbách zvíťazila Sanae Takaichi, ktorá presadzuje uvoľnenú fiškálnu politiku, a stala sa japonskou premiérkou. Pár USD/JPY dnes posilnil o viac ako 0,5 %. Zlato kleslo o viac ako 0,7 % z rekordných maxím a obchoduje sa blízko úrovne 4 327 USD za uncu, zatiaľ čo striebro stráca viac ako 1 %.
- Nálada na trhu s kryptomenami je dnes pomerne slabá – bitcoin klesol o viac ako 2 % na približne 107 000 USD, v porovnaní s takmer 111 000 USD, ktoré dosiahol včera. Dolár posilňuje, zatiaľ čo EUR/USD klesol na 1,162. Trhy dúfajú, že odstavenie americkej vlády sa tento týždeň skončí, v súlade s komentármi z Bieleho domu.
- Senátni demokrati zablokovali návrh republikánov na predĺženie financovania vlády, čo je už jedenásty neúspešný pokus. Hlasovanie skončilo pomerom 50:43, čo je menej ako 60 hlasov potrebných na schválenie plánu, ktorého cieľom bolo financovať federálne agentúry do konca novembra. Napriek tomu americký ekonomický poradca Kevin Hassett v pondelok uviedol, že odstavenie vlády „s najväčšou pravdepodobnosťou“ skončí tento týždeň. Investičné fondy Apollo, KKR, Carlyle a Cerberus rokovali s americkými úradmi o programe modernizácie armády v hodnote 150 miliárd dolárov, uvádza denník Financial Times. Americkí vojenskí predstavitelia sa stretli so zástupcami súkromných investičných spoločností, aby diskutovali o pláne modernizácie vojenskej infraštruktúry.
- Jamieson Greer obvinil Čínu z vyvíjania tlaku na zahraničné firmy, aby neinvestovali do kľúčových odvetví USA, a uviedol, že Peking sa snaží narušiť dodávateľské reťazce a spomaliť oživenie, pričom sa zameriava na lodné staviteľstvo a iné dôležité odvetvia USA. Greer sľúbil, že bude chrániť americké spoločnosti a podporovať investície.
- CNN informovala, že očakávané stretnutie amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia a jeho ruského náprotivku Sergeja Lavrova bolo podľa predstaviteľa Bieleho domu dočasne pozastavené.
- Agentúra Fitch Ratings konštatovala, že rýchly rast nebankových úverov v USA zvyšuje riziko vyšších strát pre banky. Bank of America sa medzitým domnieva, že riziko straty kontroly Federálneho rezervného systému nad bilanciou v októbri je zvýšené. Austrália investuje 2 miliardy USD do integrovaných vojenských systémov USA a dohodla sa aj na nákupe vrtuľníkov Apache v hodnote 2,68 miliardy USD.
Ekonomický kalendár: Údaje o zásobách plynu v USA, kanadské maloobchodné tržby
