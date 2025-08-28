Ranné zhrnutie (28.08.2025)

- Akcie si udržujú dynamiku: Slabšia prognóza predaja spoločnosti Nvidia nakrátko zatlačila na trhy, ale širšia rally zostáva neporušená. US100 si dnes pripísal takmer 0,3 % a zotavil sa tak po počiatočných stratách. Futures na index S&P 500 po rannom poklese o 0,4 % tiež rastú; index v stredu uzavrel na rekordnej úrovni.
- Akcie spoločnosti Nvidia v rozšírenom obchodovaní klesli o takmer 3 % po tom, čo tržby dátových centier nedosiahli výšku 41,1 mld. dolárov oproti očakávaným 41,29 mld. dolárov). Generálny riaditeľ Jensen Huang však vyzdvihol silný dopyt po riešeniach umelej inteligencie.
- Európske akcie: Futures vzrástli o 0,2 %, zatiaľ čo čínske technologické akcie sa prudko odrazili. Výrobcovia čipov rástli; SMIC vyskočil o 12 % na základe správ o zvýšení výroby čipov s umelou inteligenciou v roku 2026.
- Dolárový index fell tretí deň po sebe. Krátkodobé americké štátne dlhopisy klesli; 2-ročný výnos sa zvýšil o 1 b. b. na 3,62 %.
- Ropaklesla, keď sa obchodníci zbavili tlaku USA na Indiu, aby obmedzila dovoz ruskej ropy.
- Japonsko: Slabý dopyt na aukcii 2-ročných dlhopisov, keďže investori sa pripravujú na možné zvýšenie sadzieb BoJ.
- India: Akcie klesli až o 0,8 % po tom, ako začali platiť Trumpove clá na vývoz do USA.
