Ranné zhrnutie: Silné kryptomeny, slabší Nasdaq a ďalšia kapitola obchodnej vojny medzi USA a Kanadou

Akciový trh
- Včerajšia seansa na Wall Street sa skončila zmiešane, pričom Dow Jones bol jediným hlavným americkým indexom, ktorý zostal v zelených číslach a uzavrel so ziskom takmer 0,3 %.
- Ostatné hlavné indexy strácali. S&P 500 klesol o 0,3 %, zatiaľ čo technologický Nasdaq ukončil seansu poklesom o 0,8 %.
- Výrazné výpredaje zasiahli polovodičový a pamäťový sektor. Nvidia, Intel a AMD stratili takmer 3 %, zatiaľ čo Micron a Sandisk odpísali približne 6 %.
- Tlak na technologický sektor prichádza len dva dni pred zverejnením štvrťročných výsledkov Nvidie, ktoré budú predstavovať kľúčový test udržateľnosti vysokých očakávaní okolo AI spoločností.
- Ázijské akciové trhy spočiatku otvorili nižšie, keď nadviazali na slabší sentiment z Wall Street a tlak na technologický sektor.
- Počas obchodovania sa však viacerým ázijským trhom podarilo straty vymazať. Japonský Nikkei sa dostal do plusu, juhokórejský KOSPI takmer vymazal predchádzajúci pokles a austrálsky ASX 200 posilnil.
- Počiatočný tlak výrazne zoslabol, napriek tomu zostali slabšie burzy v Hongkongu, Indii a časti juhovýchodnej Ázie.
Geopolitika a obchodná politika
- Donald Trump výrazne eskaluje obchodnú vojnu s Kanadou po krachu obchodných rokovaní, pričom ostro kritizuje premiéra Marka Carneyho a naznačuje, že Kanada sa musí „zaradiť“.
- Najtvrdším krokom má byť 50 % clo na kanadské autá, nákladné vozidlá a automobilové diely od 1. januára 2027.
- Tento krok by mohol vážne poškodiť kanadský automobilový priemysel a zároveň zvýšiť výrobné náklady v USA pre silne prepojené dodávateľské reťazce.
- Kanada sľubuje tvrdú reakciu, pričom premiér Carney oznámil odvetné clá.
- Doug Ford navrhol, že Ottawa by mohla ako vyjednávací nástroj využiť vývoz energie a kritických surovín, vrátane elektriny, niklu, uránu a potaše.
- Tým sa zvyšuje riziko ďalšieho napätia medzi dvoma silne prepojenými ekonomikami a rastúceho tlaku na firmy aj spotrebiteľov na oboch stranách hranice.
- USA spúšťajú rozsiahlu kampaň s cieľom odrezať Irán od globálneho finančného systému. Minister financií Scott Bessent oznámil sankcie zamerané na obchod s ropou, lodnú dopravu, zlato, technológie, letectvo a kryptomeny.
- Bessent varoval, že krajiny obchodujúce s Iránom môžu samy čeliť americkým sankciám, pričom zdôraznil, že výnimku nemá nikto, vrátane Číny.
- Washington zatiaľ nezaviedol sekundárne sankcie voči veľkým čínskym bankám, čím dáva partnerom Iránu čas obmedziť spoluprácu. Čína pritom zostáva kľúčovým odberateľom iránskej ropy.
- Cieľom USA je obmedziť hlavné zdroje príjmov Teheránu a prehĺbiť jeho ekonomickú izoláciu, čo zároveň zvyšuje riziko napätia na ropnom trhu a ďalšieho zhoršenia vzťahov medzi USA a Čínou.
Makroekonomika a menová politika
- Zápis z RBA ukázal, že augustové rozhodnutie ponechať sadzby na 4,35 % nebolo iba formalitou.
- Členovia austrálskej centrálnej banky aktívne diskutovali o preventívnom zvýšení sadzieb o 25 bázických bodov pre pretrvávajúcu infláciu a riziko jej opätovného zrýchlenia.
- Nakoniec prevládol názor, že predchádzajúce sprísnenie už ekonomiku dostatočne ochladzuje. Slabší trh práce a známky spomaľovania dávajú RBA priestor vyčkať na ďalšie dáta, dvere pre budúce zvýšenie sadzieb však zostávajú otvorené.
- Japonsko zvažuje daňové stimuly pre drobných investorov nakupujúcich japonské štátne dlhopisy (JGB), aby zvýšilo podiel domácností na financovaní štátneho dlhu.
- Ministerka financií Satsuki Katayama uviedla, že konkrétna podoba programu ešte nebola dokončená, hlavným cieľom je však povzbudiť domácnosti k väčšej účasti na japonskom dlhopisovom trhu.
Komodity a drahé kovy
- Drahé kovy čelia predajnému tlaku, v dôsledku čoho zlato mierne klesá a vracia sa pod úroveň 4 700 USD.
- Striebro zaznamenáva výraznejšiu korekciu než zlato, klesá približne o 1,3 % a dostáva sa pod 68 USD.
Kryptomeny
- Na trhu digitálnych aktív sa presadzuje výrazne silnejší sentiment a kryptomeny pokračujú v oživení.
- Bitcoin prvýkrát za tri mesiace prekonal hranicu 80 000 USD, čo potvrdzuje zlepšenie rizikového apetítu a návrat dopytu na trh.
- Ethereum pokračuje v rastovom momente a aktuálne testuje úroveň okolo 2 950 USD.
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