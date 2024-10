Ranný komentár: Korekcia na libre, zasadnutie ECB a big tech investuje do jadra

Nálada na finančných trhoch zostáva stabilizovaná. Včera prekvapila britská inflácia nečakaným spomalením, čo zvýšilo šance na zníženie sadzieb v Británii. Dnes by mala sadzby znížiť ECB a v ich znižovaní by mal následne pokračovať aj Fed. Trh si postupne zvyká na prostredie nižšej inflácie a nižších sadzieb, ktoré spolu so stabilnou ekonomikou udržiavajú ocenenia na zvýšených úrovniach.