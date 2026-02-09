Ranný komentár: Nervózne trhy, capexy hyperscalerov, výsledky Amazonu a AI príležitosti

-
Minulý týždeň sa na trhoch niesol v znamení zvýšenej nervozity a výraznejšej rotácie kapitálu. Najväčší tlak bol viditeľný na technologických a SaaS akciách, kde pokračoval výpredaj poháňaný obavami z návratnosti AI investícií a spomaľujúceho rastu časti softvérových firiem. Investori sa čoraz viac zameriavali na capexy hyperscalerov, teda na to, koľko v skutočnosti stojí budovanie AI infraštruktúry a kedy sa tieto masívne investície začnú premietať do ziskov. Kryptomeny zostali veľmi volatilné, pričom bitcoin aj altcoiny citlivo reagovali na zmeny nálady na akciových trhoch a pohyby výnosov dolárových dlhopisov.
Tento týždeň by mal byť z pohľadu trhov opäť najmä o výsledkoch a výhľadoch veľkých technologických firiem, ktoré môžu potvrdiť alebo naopak spochybniť optimistické očakávania spojené s AI. Pozornosť zostane sústredená na ďalšie komentáre k investíciám do dátových centier, čipov a cloudu, keďže práve capexy sú momentálne kľúčovou témou pre valuácie celého sektora.
