Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
7:56 · 20. októbra 2025

Ranný komentár: Regionálne banky, rast luxusných akcií, fronty na drahé kovy a nižší rating pre Francúzsko

Zhrnutie

Minulý týždeň sa trhy niesli v znamení rastúceho napätia medzi USA a Čínou kvôli novým obchodným a technologickým obmedzeniam, čo opäť zasiahlo polovodičový sektor, zatiaľ čo regionálne americké banky sa dostali pod tlak po odhalení nových problémov v úverových portfóliách. Investori zároveň vo zvýšenej miere presúvali kapitál do drahých kovov – zlato aj striebro prudko posilnili pre geopolitické obavy a očakávania uvoľnenejšej menovej politiky. Tento týždeň naplno štartuje výsledková sezóna, pričom pozornosť sa sústredí na Teslu a ďalšie veľké technologické aj priemyselné firmy, zatiaľ čo trhy budú citlivo sledovať aj ďalší vývoj americko-čínskej obchodnej línie a komentáre Fedu.

 

