Ranný komentár: Volatilné drahé kovy, Nvidia investuje do CoreWeave a Microsoft má nový čip

- Včera sa trhy niesli v znamení opatrnosti a zvýšenej volatility. Drahé kovy boli výrazne rozkolísané, keď sa investori presúvali medzi rizikovými aktívami a bezpečnými prístavmi v reakcii na neistotu okolo sadzieb a makra. V technologickom sektore rezonovala najmä investícia Nvidie do CoreWeave, ktorá opäť ukázala, ako agresívne sa buduje AI infraštruktúra a aký silný je dopyt po výpočtovom výkone. Akciové trhy boli celkovo skôr zmiešané, s rozdielmi medzi sektormi, pričom investori čakajú na ďalšie signály od centrálnych bánk.
Ekonomický kalendár: trhy očakávajú oficiálnu nomináciu šéfa Fedu od Trumpa 🔎
Ranný komentár: Výsledky Applu, SAP -16 % a pokračujúci výpredaj na SaaS akciách
Ranné zhrnutie (30.01.2026)
Makroekonomika a trhy: Prvé zasadnutie Fedu v tomto roku a geopolitické napätie
