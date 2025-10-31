Scott Bessent zhrňuje obchodnú dohodu USA s Čínou 🗽Čo sa zmení?

Americký minister financií Scott Bessent dnes zhrnul dohodu s Pekingom. V komentári pre Financial Times uviedol:
„Spojené štáty a Čína podpíšu dohodu v priebehu budúceho týždňa a sme presvedčení, že bude platná (...). Dosiahli sme rovnováhu, v rámci ktorej môžu obe strany fungovať počas nasledujúcich 12 mesiacov.“
Lídri USA a Číny dosiahli stav rovnováhy, no Bessent varoval, že Čína už nebude môcť používať kritické nerasty ako nástroj nátlaku. Dodal, že Čína urobila vážnu chybu vo veci vzácnych zemín.
V rámci ročnej dohody Čína súhlasila s odkladom regulácie vývozu vzácnych zemín a s nákupom veľkých objemov americkej sóje.
Všetky otázky ohľadom povolení boli vyriešené a transakcia by mala byť čoskoro uzavretá.
Dohoda tiež zahŕňa, že Čína umožní americkým investorom prevziať kontrolu nad operáciami TikToku v USA.
Obchodná dohoda je – zatiaľ – hotová
Stretnutie medzi Donaldom Trumpom a Si Ťin-pchingom trvalo 1 hodinu a 40 minút, kratšie ako plánované 3–4 hodiny, keďže Si sa ponáhľal na summit APEC. Trump oznámil možnú návštevu Číny v apríli 2026 a rozhovory označil za „12 z 10“. Otázkou však ostáva: čo skutočne vieme?
-
Čína odložila na rok exportné obmedzenia na vzácne zeminy oznámené 9. októbra, Trump očakáva každoročné obnovenie prímeria.
-
Predchádzajúce obmedzenia z apríla (napr. samarium, gadolinium, terbium, dysprosium) ostávajú v platnosti.
-
Peking obnoví dovoz americkej sóje, obe strany sa dohodli na pozastavení vzájomných prístavných poplatkov.
-
Čína začne nakupovať americkú energiu, vrátane potenciálneho LNG z aljašských zásob za 44 miliárd USD.
-
USA sú pripravené zvýšiť export ropy a plynu.
-
Na oplátku za čínske ústupky a záväzok bojovať proti pašovaniu opioidov, Trump znížil clá na fentanyl z 20 % na 10 %, čím celková sadzba ciel na Čínu klesla z 57 % na 47 % – stále viac ako voči Indii či Brazílii.
-
USA taktiež odkladajú o rok rozšírenie zoznamu obchodných obmedzení pre čínske firmy.
-
Vyhli sa citlivým témam ako Taiwan alebo ruská ropa, a zamerali sa na vojnu na Ukrajine, kde sa zhodli, že ďalšia eskalácia by poškodila obe strany.
Toto uvoľnenie napätia predstavuje počiatočnú fázu dlhodobej rivality. RAND Corporation nedávno konštatovala, že „víťazstvo nad Čínou už nie je možné“ a USA by mali hľadať mierové spolužitie.
Ak sa niektorá strana začne cítiť silnejšia, napätie sa môže vrátiť. Trhy však pravdepodobne získali 10–12 mesiacov pokoja, aj keď nová eskalácia nie je vylúčená.
USA zároveň zdôraznili, že technológia Blackwell AI zostáva pre Čínu nedostupná.
