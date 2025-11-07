Spoločnosť Hensoldt rastie vďaka rekordným zákazkám a plánom rastu!

- Rekordný objem nevybavených zákaziek vo výške 7,1 miliardy eur poskytuje spoločnosti Hensoldt silnú viditeľnosť príjmov v nasledujúcich rokoch a potvrdzuje jej schopnosť realizovať dlhodobé zákazky v obrannom a technologickom sektore.
- Silná pozícia na trhu s radarmi, senzormi a optronikou, teda v segmentoch podporovaných nemeckou vládou a EÚ, poskytuje spoločnosti konkurenčnú výhodu.
- Investičné plány do výroby a nových senzorových technológií pripravujú spoločnosť na zvýšenie prevádzkového rozsahu a mohli by slúžiť ako katalyzátor ďalšieho rastu.
Akcie spoločnosti Hensoldt rastú po zverejnení výsledkov za prvých deväť mesiacov roka 2025 , v ktorých spoločnosť odhalila rekordný počet nevybavených objednávok a potvrdila svoje silné postavenie v obrannom a technologickom sektore. Rekordný objem nevybavených objednávok vo výške 7,1 miliardy EUR poskytuje solídnu viditeľnosť príjmov v nasledujúcich rokoch a dokazuje, že spoločnosť Hensoldt je schopná zabezpečiť a realizovať dlhodobé zákazky v náročnom technologickom segmente. Rast tržieb a marža EBITDA zároveň naznačujú, že spoločnosť nielen získava zákazky, ale ich aj efektívne realizuje, čo sa premieta do ziskovosti a kontroly nákladov.
Kľúčové finančné údaje
- Príjmy: 1,54 miliardy EUR
- Nové objednávky: 2,02 miliardy EUR (+8,7 % r/r)
- Stav nevybavených objednávok (portfólio objednávok): 7,1 miliardy EUR - najvyšší v histórii spoločnosti
- Book-to-bill (pomer objednávok k zákazkám): 1.6-1.9×
- Plánované investície: približne 1 miliarda EUR do rozšírenia výroby a nových technológií snímačov
Rekordný počet nevybavených objednávok poskytuje spoločnosti Hensoldt silnú viditeľnosť príjmov v nasledujúcich rokoch, čo je obzvlášť dôležité v sektore obrany, kde sú zmluvy dlhodobé a výrobné cykly zložité. Rast príjmov a zlepšenie marže EBITDA odrážajú efektívnu realizáciu projektov a dobrú prevádzkovú kondíciu spoločnosti.
Spoločnosť Hensoldt má dobrú pozíciu v obrannom a technologickom sektore, kde pôsobí v oblastiach radarov, senzorov a optoelektroniky, teda v segmentoch podporovaných nemeckou vládou a Európskou úniou. Plánované investície do výroby a technologického vývoja pripravujú spoločnosť na zvýšenie prevádzkového rozsahu, čo by mohlo pôsobiť ako katalyzátor ďalšieho rastu. Pozitívne prijatie výsledkov trhom je viditeľné v rýchlom náraste ceny akcií, čo podčiarkuje dôveru investorov v pokračujúci rozvoj spoločnosti.
Zároveň je potrebné vziať do úvahy určité riziká. Hoci sa marže zlepšujú, krátkodobé prevádzkové výsledky môžu čeliť tlakom. V prvom polroku 2025 klesla marža v segmente senzorov. Vysoký počet nevybavených zákaziek nezaručuje automatickú premenu na príjmy, keďže realizácia zákaziek závisí od prevádzkových faktorov a dodávateľského reťazca. Spoločnosť je naďalej citlivá na národné rozpočty na obranu, ako aj na globálne makroekonomické faktory, ako sú výkyvy mien, náklady na suroviny a logistiku. Zvyšujúce sa požiadavky trhu znamenajú, že spoločnosť Hensoldt musí nielen získať zákazky, ale aj preukázať ich realizáciu a ziskovosť v čoraz náročnejšom prostredí.
Zdroj: xStation5
