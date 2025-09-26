Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (26. 09. 2025)

V nasledujúcom týždni budú zverejnené kľúčové dáta pre americký Fed – konkrétne správy z trhu práce a indexy ISM. Okrem toho rozhodne austrálska centrálna banka (RBA) o úrokových sadzbách a v Číne začína na začiatku októbra sviatočné obdobie „Zlatého týždňa“. Z tohto dôvodu sa oplatí sledovať nástroje ako AUDUSD, EURUSD a CHN.cash.
AUDUSD
Austrálsky dolár bude v centre pozornosti pred utorkovým rozhodnutím RBA. Trhy očakávajú, že centrálna banka ponechá hlavnú sadzbu na úrovni 3,60 % a bude vyčkávať na inflačné údaje za 3. štvrťrok. Augustová medziročná inflácia zrýchlila na 3,0 %. Investori budú analyzovať sprievodné vyhlásenie, či nenaznačuje možné uvoľnenie politiky ku koncu roka. Opatrný tón v zmysle „čakáme na dáta“ by mohol rast AUD obmedziť, zatiaľ čo zmienka o pretrvávajúcej inflácii v službách by mohla austrálsku menu podporiť. Pozornosť si zaslúžia aj utorkové PMI dáta z Číny, keďže AUD je úzko spätý s globálnym rastom.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
EURUSD
Budúci týždeň prinesie množstvo dôležitých amerických makroekonomických údajov. V stredu a v piatok budú zverejnené ISM indexy pre priemysel aj služby, spolu s údajmi z trhu práce – ADP a NFP. Slabšie čísla by mohli posilniť očakávania znižovania sadzieb zo strany Fedu a oslabiť dolár. Pre EURUSD bude dôležitý aj stredajší údaj o inflácii v eurozóne (HICP) za september.
CHN.cash
V strede týždňa začína v Číne „Zlatý týždeň“ (1. – 7. októbra), každoročný sviatok pri príležitosti založenia Čínskej ľudovej republiky. Nižšia obchodná aktivita počas sviatkov by mohla vyvíjať tlak na akciové trhy. Na druhej strane, zvýšené výdavky počas sviatkov môžu tento efekt čiastočne kompenzovať. Pred začiatkom sviatkov môžu kapitálové toky v Číne zrýchliť viac ako zvyčajne, čo by mohlo zvýšiť volatilitu. Sentiment ovplyvnia aj utorkové PMI dáta za september.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.