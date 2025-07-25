US Open: Wall Street otvára mierne vyššie po rekordnom zatvorení 📌

Wall Street začala piatkové obchodovanie s miernymi ziskami po tom, čo indexy US500 a US100 vo štvrtok dosiahli nové rekordné maximá. V čase publikácie rastie US100 o 0,05 %, US500 o 0,03 %, zatiaľ čo US2000 klesá o 0,45 %.
Dnešné makroekonomické údaje na trhu nevzbudzujú väčšiu pozornosť. Najdôležitejšou správou dňa boli júnové objednávky tovarov dlhodobej spotreby, ktoré medzimesačne klesli o 9,3 % na 311,8 miliardy USD, čo je menej ako očakávaný pokles o -10,4 % (predchádzajúca hodnota +16,5 %, revidovaná z +16,4 %).
Na akciovom trhu výrazne stráca Intel (INTC.US), ktorý klesá takmer o 10 % po zverejnení slabších tržieb za 2. kvartál a opatrného výhľadu na 3. kvartál. Spoločnosť zároveň oznámila zníženie počtu zamestnancov o 15 %.
US500 (interval D1)
Index US500 sa odrazil od svojho minima z úvodu apríla už o takmer 32 %. Dnes si pripisuje ďalších 0,04 % na úroveň 6 408 bodov.
Firemné správy
Deckers Outdoor (DECK.US) vyskočil o 12,30 % po silných výsledkoch za 1. fiškálne štvrťrok. Tržby vzrástli o 17 % vďaka predaju značiek HOKA a UGG. Výhlaď na 2. fiškálne štvrťrok prekonal očakávania – tržby sa odhadujú v rozpätí 1,38–1,42 miliardy USD a zisk na akciu na úrovni 1,50–1,55 USD.
Paramount Global (PARA.US) si pripísal 0,50 % po tom, čo americká FCC schválila jeho akvizíciu spoločnosťou Skydance, čím bola odstránená posledná regulačná prekážka. Skydance sa zaviazala zabezpečiť nestranné spravodajstvo na CBS a vyhnúť sa DEI politikám, čo napomohlo k uzavretiu dohody.
Intel (INTC.US) klesol o 10 % po zmiešaných výsledkoch za 2. kvartál a slabom výhľade zisku na 3. kvartál (0,00 USD vs. očakávaných 0,04 USD), napriek vyšším tržbám, než sa očakávalo. Spoločnosť prechádza reštrukturalizáciou – prepustí 15 % zamestnancov a obmedzí plány na výstavbu fabrík v Európe a Kostarike.
