Zhrnutie trhov: Európske futures na zemný plyn rastú takmer o 4 %, luxusný sektor zaznamenáva silnejší dopyt v Číne (34. 8. 2026)

📊 Indexy a spoločnosti
- Európska seansa má zmiešaný charakter a v porovnaní s volatilitou z minulého týždňa prebieha relatívne pokojne (VSTOXX: -0,6 %; EU50: -0,15 %).
- Futures na nemecký DAX (DE4), holandský AEX (NED25) a britský FTSE 100 (UK100) sa obchodujú bez výraznej zmeny. Straty zaznamenávajú Taliansko (ITA40: -0,15 %), Francúzsko (FRA40: -0,15 %), Poľsko (W20: -0,2 %) a Švajčiarsko (SUI20: -0,4 %). Pozitívnou výnimkou je španielsky IBEX 35 (SPA35: +0,3 %).
- V Európe dnes vynikajú spoločnosti zo sektora spotrebného tovaru, najmä luxusné, módne a kozmetické značky (Hermès: +1,3 %, LVMH: +1,1 %, L’Oréal: +1,3 %). V zelených číslach je aj európsky finančný sektor (UniCredit: +1,05 %, Deutsche Bank: +0,5 %, Santander: +0,75 %) a materiály (BASF: +1,5 %, Air Liquide: +0,6 %). Najviac zaostávajú energetika a zdravotníctvo.
- Európske luxusné spoločnosti zaznamenávajú prvé známky stabilizácie a oživenia dopytu v Číne, najmä vďaka bohatším zákazníkom. Trh síce zostáva pod silným tlakom pre obmedzenia odlivu kapitálu a zdaňovanie, výhľad však naznačuje zlepšenie vo 4. štvrťroku. Medzi hlavných príjemcov tohto trendu patria Hermès, Kering, Burberry a LVMH.
- SSAB, Norsk Hydro: Akcie európskeho výrobcu ocele SSAB a dodávateľa hliníka Norsk Hydro vzrástli po tom, čo USA a Kanada nedosiahli dohodu o clách. Zachovanie súčasných obchodných bariér ponecháva pre obe spoločnosti veľmi priaznivé podmienky. SSAB si udržiava lokálnu výhodu na americkom trhu s oceľovými plechmi, zatiaľ čo Norsk Hydro profituje z preferenčných pravidiel pre recykláciu v USA.
- Alibaba: Spoločnosť získala rekordných 10,2 miliardy USD prostredníctvom emisie akcií v Hongkongu na financovanie AI infraštruktúry, čo vyvolalo pokles akcií o 8,5 %. Napriek nákupom akcií zo strany vedenia sa investori obávajú riedenia podielov a vysokých kapitálových výdavkov. Významný investor Michael Burry navyše novú emisiu kritizoval a oznámil, že predal celú svoju pozíciu.
- Shein: Spoločnosť plánuje pri vstupe na hongkonskú burzu získať až 1,8 miliardy USD pri ocenení približne 27 miliárd USD. Ide o výrazný pokles oproti oceneniu 100 miliárd USD z roku 2022 v dôsledku finančných strát, vyšších ciel a regulačného dohľadu v USA. Vstup spoločnosti na burzu je naplánovaný na 1. septembra.
- Shell: O americkú chemickú divíziu spoločnosti prejavili záujem potenciálni kupci vrátane ExxonMobil, LyondellBasell, Kuwait Petroleum Corp. (KPC) a private equity spoločnosti Apollo. Nezáväzné predbežné ponuky oceňujú aktíva až na 8 miliárd USD, čo predstavuje výrazný diskont oproti predchádzajúcim kapitálovým investíciám. Transakcia zapadá do stratégie Shellu zameranej na predaj menej ziskových aktív.
🌍 Ekonomika a geopolitika
- Kanadská vláda pripravuje balík podpory pre domáce podniky po krachu obchodných rokovaní s USA a zavedení 50 % ciel Donaldom Trumpom. Premiér Mark Carney očakáva, že obchodný spor potrvá minimálne do amerických volieb v polovici funkčného obdobia alebo až do konca Trumpovho mandátu. Kanadské odvetné clá majú vstúpiť do platnosti 8. septembra.
- Piero Cipollone z ECB uviedol, že v súčasnosti nevidí v eurozóne riziko stagflácie a dodal, že inflácia zďaleka nie je nebezpečná.
- Francúzsky minister financií Lescure oznámil, že kvôli rastúcemu rozpočtovému deficitu nenavrhne nové dane. Výpredaj francúzskych dlhopisov v posledných týždňoch zvýšil spread medzi francúzskymi a nemeckými desaťročnými dlhopismi na najvyššiu úroveň od roku 2024. Aktuálne dosahuje približne 87 bázických bodov, oproti maximu 88 bázických bodov z roku 2024.
💱 Meny a komodity
- FX: Index amerického dolára (USDIDX) sa odráža približne o 0,2 % od trojmesačného minima po takmer 0,9 % poklese v minulom týždni. Kanadský dolár zostáva najslabšou menou dnešnej seansy (USDCAD: +0,35 %), zatiaľ čo ostatné meny G10 voči USD časť strát mažú. EURUSD klesá iba o 0,04 %, po tom, čo počas seansy strácal až 0,15 %.
- Futures na ropu Brent (OIL) klesajú o 0,9 % na 91,30 USD za barel, zatiaľ čo futures na zemný plyn výrazne rastú na NYMEX (NATGAS: +3 %) aj v Európe (NATGAS.EU: +3,1 %).
- Drahé kovy pokračujú v raste napriek pokusu dolára o oživenie. Zlato pridáva 1,3 % na 4 660 USD za uncu, zatiaľ čo striebro rastie o 0,5 % na 69,30 USD za uncu.
🪙 Kryptomeny
- Bitcoin sa stabilizuje v blízkosti 77 800 USD po týždennom raste o 24 %, ktorý podporili nákupy na spotovom trhu a likvidácie krátkych pozícií. Podobný vývoj zaznamenali Ethereum a Solana, kde rast cien sprevádzal pokles otvorených pozícií na futures kontraktoch. To poukazuje na prevahu organického spotového dopytu nad akumuláciou pákových pozícií.
US OPEN: Klesajúce ceny ropy podporujú chuť riskovať! Nasdaq vedie oživenie (25. 8. 2026)
Ropa klesá pod 90 USD 🛢️ 📉
🚨Čína sa pripravuje na svet, v ktorom dolár nemusí byť samozrejmosťou⚔️
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