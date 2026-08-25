Zhrnutie trhov: Opatrné oživenie v Európe po poklese cien ropy

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Európske indexy začali utorkovú seansu rastom, ktorý podporil výrazný pokles cien ropy a mierne zisky technologických akcií. Dnes vedie rast v Európe Nemecko, ktorému pomáhajú aj pozitívne makroekonomické dáta. Futures na DAX rastú približne o 0,7 %.
- Pozitívnu náladu v Európe podporujú aj americké futures. US100 pred otvorením trhu rastie približne o 0,7 %.
- Hlavným trhovým faktorom bol ďalší pokles ceny ropy Brent o 2,5 %. Komodita sa teraz obchoduje okolo 88 USD za barel, zatiaľ čo ešte pred týždňom bola približne na 95 USD. Pokles cien ropy zmiernil obavy z opätovného zrýchlenia inflácie a priniesol úľavu dlhopisovému trhu.
- Samotné ceny ropy klesajú pre čiastočný ústup geopolitickej prémie. Nové kroky americkej administratívy voči Iránu zatiaľ neviedli k výraznému sprísneniu obmedzení ani k očakávaným sekundárnym sankciám. Správy o možnom návrate amerických diplomatov na Blízky východ boli navyše vnímané ako signál, že Washington neočakáva rýchle obnovenie alebo eskaláciu konfliktu.
Firemné správy
- Z pohľadu sektorov sa najlepšie darí priemyslu a segmentu cestovania a voľného času, ktorý rastie približne o 1,5 %. Druhá skupina ťaží priamo z nižších cien palív. Lídrom je Kion Group, ktorá posilňuje približne o 5 %.
- Na širšom trhu sa pred zverejnením výsledkov Nvidie odrážajú výrobcovia polovodičov. ASML (ASML.NL) a Infineon rastú približne o 2 %.
- Melrose Industries (MRO.UK): Aktualizácia týkajúca sa Garden Grove znížila neistotu ohľadom vplyvu májového incidentu na výrobu a záväzky spoločnosti. Akcie rastú až o 10 %.
- Siemens Energy (ENR.DE): Nemecká skupina posilňuje po správe, že CVC a EQT môžu mať záujem o väčšinový podiel v biznise parných turbín. Siemens Energy údajne najala Goldman Sachs a zvažovaná štruktúra počíta s predajom približne 60 % jednotky.
- Volkswagen (VOW1.DE): Viac než 10 000 zamestnancov sa zhromaždilo vo Wolfsburgu pred prezentáciou reštrukturalizačného plánu. Podľa podnikovej rady môže byť v krajnom prípade ohrozených až 140 000 pracovných miest, Volkswagen však toto číslo nepotvrdil. Manažment ako hlavné problémy uvádza vysoké náklady, nadbytočné výrobné kapacity, americké clá a konkurenciu čínskych výrobcov. Akcie klesajú približne o 1 %.
- Marks & Spencer (MKS.UK): Spoločnosť rozširuje logistickú spoluprácu so Zalando na 22 európskych trhov. Riešenie má zrýchliť doručovanie a vracanie tovaru a znížiť logistické náklady až o polovicu. Akcie rastú približne o 2 %.
- Vistry Group (VTY.UK): Britský developer získal financovanie vo výške 350 miliónov GBP v rámci programu sociálneho bývania. Prostriedky majú podporiť výstavbu viac než 3 000 domov. Akcie rastú o viac než 15 %.
Makroekonomické dáta
- Hospodársky rast v Nemecku prekonal očakávania. Nemecké HDP v 2. štvrťroku 2026 po sezónnom očistení vzrástlo o 0,3 %. Bez sezónneho očistenia rast dosiahol 1 % oproti očakávaným 0,9 % a predchádzajúcim 0,8 %.
- Inštitút Ifo zverejnil index podnikateľskej klímy, ktorý výrazne prekonal očakávania a vzrástol na 88,8 bodu, najvyššiu úroveň za dva roky. Subindex očakávaní sa zvýšil na 89,1 z 86,8 a hodnotenie súčasnej situácie na 88,5 z 86,5.
FOREX
- Volatilita na menovom trhu zostáva pred prejavom v Jackson Hole obmedzená. NZD a AUD sa pohybovo odlišujú a voči americkému doláru posilňujú približne o 0,1 až 0,2 %. Jen opäť oslabuje približne o 0,1 %, zatiaľ čo libra, frank a euro zostávajú prakticky bez zmeny.
Krypto
- Kryptomenový trh dnes čiastočne maže včerajšie straty pri menších tokenoch. Väčšie kryptomeny, ako Bitcoin a Ethereum, vykazujú len obmedzené pohyby do 0,5 %.
- Bitcoin sa drží nad 78 000 USD.
- Solana rastie o viac než 1 % na približne 98 USD.
- Ethereum mierne klesá na 2 477 USD.
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