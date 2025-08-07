viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
71 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.

Správy z trhov

Akcia týždňa – Arista Networks (07.08.2025)

7. augusta 2025

  Skvelé výsledky za druhý štvrťrok Rozvojové stratégie Trhové prostredie Optimistický výhlaď na celý rok 2025 Pohľad na valuáciu Pohľad na graf Arista Networks (ANET.US) je americká technologická...

Viac

Dolár oslabuje uprostred ďalšej eskalácie obchodného napätia 🔴

6. augusta 2025

Prezident Donald Trump vyostril obchodné napätie zvýšením ciel na indický tovar na 50 %, pričom ako dôvod uviedol pokračujúci dovoz ruskej ropy zo strany Indie. Nová sadzba pridáva dodatočné clo vo výške 25 % k už...

Viac

McDonald's na najvyšších úrovniach od začiatku júna po zverejnení výsledkov za 2Q 2025 📊

6. augusta 2025

McDonald’s zverejnil výsledky za 2. štvrťrok 2025, ktoré vo väčšine ukazovateľov prekonali trhové očakávania. Spoločnosť zaznamenala rast tržieb, okrem iného vďaka novým partnerstvám – vrátane spolupráce s...

Viac

20. augusta 2018
17. augusta 2018
16. augusta 2018
15. augusta 2018
14. augusta 2018
13. augusta 2018

Makroekonomický kalendár

Nálada na trhoch

Zistite, či na jednotlivých trhoch prevažujú momentálne predávajúci alebo kupujúci.

Pohyby na trhoch

Zistite, ktoré trhy momentálne rastú a ktoré klesajú.

Pripojte sa k viac ako 1 600 000 investorom z celého sveta

Začnite investovať Stiahnite si aplikáciu Stiahnite si aplikáciu