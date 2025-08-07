Market Insider: EURUSD, GBPUSD, DAX, Brent (20-08-18)
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Správy z trhov
Skvelé výsledky za druhý štvrťrok Rozvojové stratégie Trhové prostredie Optimistický výhlaď na celý rok 2025 Pohľad na valuáciu Pohľad na graf Arista Networks (ANET.US) je americká technologická...
Prezident Donald Trump vyostril obchodné napätie zvýšením ciel na indický tovar na 50 %, pričom ako dôvod uviedol pokračujúci dovoz ruskej ropy zo strany Indie. Nová sadzba pridáva dodatočné clo vo výške 25 % k už...
McDonald’s zverejnil výsledky za 2. štvrťrok 2025, ktoré vo väčšine ukazovateľov prekonali trhové očakávania. Spoločnosť zaznamenala rast tržieb, okrem iného vďaka novým partnerstvám – vrátane spolupráce s...
Také minulý týden byl na finančních trzích hlavně o politických rizicích. Ta začala postupně polevovat, k čemuž přispěla jak stabilizace na turecké liře,...
Níže nabízíme záznam z dnešního flash news webináře, na kterém jsme se dočkali výrazného překvapení v podobě prudkého růstu kanadské inflace. Na webináři...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o situaci na měnách Emerging Markets a hrozbě nových sankcí na Turecko. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Jen malé připomenutí toho, že vysoká inflace a slabá lira nejsou tím jediným, co může do budoucna trápit tureckou vládu, spotřebitele a podniky. Pád liry...
Včerejší seance na finanční trhy přinesla zklidnění, a to hlavně kvůli zprávám o tom, že se Čína chystá ještě do konce měsíce zahájit jednání se Spojenými...
Dnes s Michaelou Lenochovou o včerejším poklesu na akciových trzích a pozitivním posunu v obchodních válkách. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Včera se na trhy vrátila nervozita, která dostala pod tlak akcie a většinu rizikových aktiv. Na vině jsou obvyklí podezřelí, tedy silný dolar a jeho dopad...
Po dvou klidných seancích se nám dnes na akciovém trhu opět připomíná mírná nervozita. Ta podle všeho souvisí hlavně se silným dolarem a strachem z jeho...
Tentokrát se do čela našich tabulek nejlepších obchodů probojoval měnový pár EURTRY, a to zásluhou vysoké volatility na sklonku minulého týdne. Trader...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o síle amerického dolaru a poklesu zlata a stříbra pod důležité hladiny supportu. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Včerejší seance se na akciových trzích nesla v poklidném duchu a klid tentokrát panoval i na ostře sledovaných měnách emerging markets (EM) ekonomik. Dolar...
Po nervózním konci minulého týdne zatím tento týden na finančních trzích probíhá o poznání klidněji. Téma turecké diplomatické roztržky s USA se ale nad...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o situaci na Emerging Markets měnách a poklesu zlata pod 1200 dolarů za unci. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Včerejší seance na finanční trhy přinesla zklidnění, a to zejména díky stabilizaci na dolaru, jehož růst v minulých dnech dostal pod silný prodejní tlak...
První obchodní den nového týdne zatím probíhá klidněji, než možná mnozí očekávali po nočním výplachu na liře a ranní nejistotě na rizikových aktivech....
