Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Spoločnosť týždňa – Advanced Micro Devices (14.08.2025)

14. augusta 2025

AMD (Advanced Micro Devices) je svetovým lídrom vo výrobe pokročilých procesorov a grafických kariet, poskytujúcim inovatívne riešenia pre osobné počítače, dátové centrá a herné zariadenia. Spoločnosť už...

Silver Bull Market pokračuje v raste, dnes si pripisuje viac než 1,5 %

13. augusta 2025

Striebro zaznamenáva v roku 2025 pozoruhodný rast cien a zaraďuje sa medzi najvýkonnejšie komodity na svetových trhoch. Pri aktuálnej cene okolo 38,5 USD za uncu si tento drahý kov od začiatku roka pripísal už 33 %, čím prekonal aj zlato. Súčasné...

Ceny sóje stúpajú nad 10 USD, potom čo Trump vyzval na zvýšenie nákupov. Aký je ďalší vývoj ceny tejto kľúčovej americkej poľnohospodárskej komodity?

12. augusta 2025

Čína zastavuje nákupy novej úrody sóje z USA Čína zatiaľ neobjednala ani jednu zásielku novej úrody sóje z USA pre sezónu 2025/26, čo predstavuje najrýchlejší začiatok za posledných najmenej 20 rokov. Čínske...

