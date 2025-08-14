Minuta s XTB
Dnes s Michaelou Lenochovou o pozitivním vývoji na amerických akciích, situaci na libře a důležitých fundamentech v tomto týdnu. frameborder="0" allow="autoplay;...
Správy z trhov
AMD (Advanced Micro Devices) je svetovým lídrom vo výrobe pokročilých procesorov a grafických kariet, poskytujúcim inovatívne riešenia pre osobné počítače, dátové centrá a herné zariadenia. Spoločnosť už...
Striebro zaznamenáva v roku 2025 pozoruhodný rast cien a zaraďuje sa medzi najvýkonnejšie komodity na svetových trhoch. Pri aktuálnej cene okolo 38,5 USD za uncu si tento drahý kov od začiatku roka pripísal už 33 %, čím prekonal aj zlato. Súčasné...
Čína zastavuje nákupy novej úrody sóje z USA Čína zatiaľ neobjednala ani jednu zásielku novej úrody sóje z USA pre sezónu 2025/26, čo predstavuje najrýchlejší začiatok za posledných najmenej 20 rokov. Čínske...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Páteční seance patřila k těm nejzajímavějším v minulém týdnu. Evropské trhy výrazně klesaly, když doháněly Wall Street po Trumpových vyjádřeních ohledně...
V posledných hodinách sa toho udialo celkom dosť. Najviac rezonoval Trumpov rozhovor pre Bloomberg, kde odznelo nasledovné: Návrh EÚ na zrušenie ciel...
Inflácia pre eurozónu opäť raz sklamala. Augustové dáta ukázali medziročný rast cien na úrovni 2% (čakal sa rast na úrovni 2,1%) a medziročný rast jadrových...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o reakci finančních trhů na nová americká cla na Čínu a výhledu na dnešní seanci. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Včerejší seance znamenala návrat rizikové averze na finanční trhy. Německý DAX klesl nejvíce za dva týdny a v červených číslech skončila také Wall Street...
Z USA dnes dorazili júlové čísla osobných príjmov a výdavkov. Ich medzimesačné headliny dopadli podľa očakávaní, medziročné zmeny však ukázali zaujímavé...
Doteraz bol s odstupom najväčším favoritom na šéfa ECB nemec Jens Weidman. To sa však po novom zmenilo. Nemecká kancelárka Merkelová sa nechala počuť,...
Nejlepší obchod na reálných účtech XTB realizoval v minulém týdnu trader z České republiky na akciovém indexu DAX se ziskem přesahujícím 181 000 korun....
Dnes s Michaelou Lenochovou o vzestupu britské libry, kanadského dolaru a pokračujícím růstu amerických akcií. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Když začátkem srpna Elon Musk oznámil, že bude chtít Teslu stáhnout z burzy za 420 dolarů a že má investora, který mu zajistí financování, vylétly akcie...
Včerejší seance byla velmi zajímavá hlavně pro obchodníky na britské libře, která po náhlé vlně optimismu ze strany vyjednavačů o Brexitu začala výrazně...
Prázdninový režim na finančních trzích pokračuje i nadále. Po několika úspěšných růstových seancích si zatím akciové indexy své vysoké ocenění drží, i...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o posílení eurodolaru k úrovni 1,17 a růstu výnosů italských dluhopisů. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Včerejší seance na finanční trhy žádné větší změny nepřinesla a většina finančních aktiv si tak svou cenu dokázala podržet. Nálada na trzích tedy zůstává...
Úterní seance zatím na finančních trzích nijak nevybočuje z dění, na které jsme si v minulých dnech zvykli. Nízká úroveň rizikových přirážek dál žene vzhůru...
