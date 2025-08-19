viac
Správy z trhov

Home Depot s miernym rastom a opatrným výhľadom na rok 2025

19. augusta 2025

Home Depot (HD.US) zverejnil výsledky za 2. štvrťrok 2025, ktoré boli v súlade s očakávaniami trhu, avšak nepriniesli výraznejšie pozitívne prekvapenia. Spoločnosť vykázala tržby vo výške 43,18 miliardy USD a zisk na...

Viac

Americká vláda rokuje o 10-miliardovom podiele v Inteli 💵📌

18. augusta 2025

Intel (INTC.US) rokuje s americkou vládou o možnej dohode, ktorá by premenila časť alebo celý grant vo výške 10,9 miliardy USD z programu CHIPS Act na 10 % akciový podiel. Balík by mohol mať hodnotu približne 10 miliárd USD, čo by z americkej vlády...

Viac

UnitedHealth Group – Nová akvizícia Warrena Buffetta

18. augusta 2025

Warren Buffett v piatok oznámil, že spoločnosťou, ktorú v poslednom období nakupuje, je kontroverzná United Healthcare. Uplynulý rok investorom UnitedHealth veľa dôvodov na spokojnosť nepriniesol, no po tomto oznámení začínajú opäť...

Viac

