Minuta s XTB
Home Depot (HD.US) zverejnil výsledky za 2. štvrťrok 2025, ktoré boli v súlade s očakávaniami trhu, avšak nepriniesli výraznejšie pozitívne prekvapenia. Spoločnosť vykázala tržby vo výške 43,18 miliardy USD a zisk na...
Intel (INTC.US) rokuje s americkou vládou o možnej dohode, ktorá by premenila časť alebo celý grant vo výške 10,9 miliardy USD z programu CHIPS Act na 10 % akciový podiel. Balík by mohol mať hodnotu približne 10 miliárd USD, čo by z americkej vlády...
Warren Buffett v piatok oznámil, že spoločnosťou, ktorú v poslednom období nakupuje, je kontroverzná United Healthcare. Uplynulý rok investorom UnitedHealth veľa dôvodov na spokojnosť nepriniesol, no po tomto oznámení začínajú opäť...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla na finanční trhy návrat nervozity, ke kterému přispěl hlavně opětovný výprodej na měnách emerging markets (EM) ekonomik. Ty začínají...
Po včerejším klidném startu nového týdne se dnes na finanční trhy začínají vracet objemy. Ty přitom v Evropě posílají většinu akciových indexů do červených...
Začátek týdne se na trzích nesl v poklidném duchu, za což do značné míry mohl i svátek v USA, díky kterému se na amerických burzách včera neobchodovalo....
Témou číslo jeden ostáva vývoj mien rozvíjajúcich sa ekonomík na čele s tureckou lírou a argentínskym pesom. Predajný tlak pokračuje, hoci už nie je extrémny....
V pretekoch o najslabšiu menu v tomto roku po najväčšom výplachu od uvoľnenia kurzu meny v decembri 2015 prebralo opäť od tureckej líry prvenstvo argentínske...
Páteční seance patřila k těm nejzajímavějším v minulém týdnu. Evropské trhy výrazně klesaly, když doháněly Wall Street po Trumpových vyjádřeních ohledně...
V posledných hodinách sa toho udialo celkom dosť. Najviac rezonoval Trumpov rozhovor pre Bloomberg, kde odznelo nasledovné: Návrh EÚ na zrušenie ciel...
Inflácia pre eurozónu opäť raz sklamala. Augustové dáta ukázali medziročný rast cien na úrovni 2% (čakal sa rast na úrovni 2,1%) a medziročný rast jadrových...
Včerejší seance znamenala návrat rizikové averze na finanční trhy. Německý DAX klesl nejvíce za dva týdny a v červených číslech skončila také Wall Street...
Z USA dnes dorazili júlové čísla osobných príjmov a výdavkov. Ich medzimesačné headliny dopadli podľa očakávaní, medziročné zmeny však ukázali zaujímavé...
Doteraz bol s odstupom najväčším favoritom na šéfa ECB nemec Jens Weidman. To sa však po novom zmenilo. Nemecká kancelárka Merkelová sa nechala počuť,...
Nejlepší obchod na reálných účtech XTB realizoval v minulém týdnu trader z České republiky na akciovém indexu DAX se ziskem přesahujícím 181 000 korun....
