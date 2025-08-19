Minuta s XTB
Dnes s Michaelou Lenochovou o vzestupu britské libry, kanadského dolaru a pokračujícím růstu amerických akcií. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Správy z trhov
Home Depot (HD.US) zverejnil výsledky za 2. štvrťrok 2025, ktoré boli v súlade s očakávaniami trhu, avšak nepriniesli výraznejšie pozitívne prekvapenia. Spoločnosť vykázala tržby vo výške 43,18 miliardy USD a zisk na...
Viac
Intel (INTC.US) rokuje s americkou vládou o možnej dohode, ktorá by premenila časť alebo celý grant vo výške 10,9 miliardy USD z programu CHIPS Act na 10 % akciový podiel. Balík by mohol mať hodnotu približne 10 miliárd USD, čo by z americkej vlády...
Viac
Warren Buffett v piatok oznámil, že spoločnosťou, ktorú v poslednom období nakupuje, je kontroverzná United Healthcare. Uplynulý rok investorom UnitedHealth veľa dôvodov na spokojnosť nepriniesol, no po tomto oznámení začínajú opäť...
Viac
Dnes s Michaelou Lenochovou o vzestupu britské libry, kanadského dolaru a pokračujícím růstu amerických akcií. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Když začátkem srpna Elon Musk oznámil, že bude chtít Teslu stáhnout z burzy za 420 dolarů a že má investora, který mu zajistí financování, vylétly akcie...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance byla velmi zajímavá hlavně pro obchodníky na britské libře, která po náhlé vlně optimismu ze strany vyjednavačů o Brexitu začala výrazně...
Prázdninový režim na finančních trzích pokračuje i nadále. Po několika úspěšných růstových seancích si zatím akciové indexy své vysoké ocenění drží, i...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o posílení eurodolaru k úrovni 1,17 a růstu výnosů italských dluhopisů. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance na finanční trhy žádné větší změny nepřinesla a většina finančních aktiv si tak svou cenu dokázala podržet. Nálada na trzích tedy zůstává...
Úterní seance zatím na finančních trzích nijak nevybočuje z dění, na které jsme si v minulých dnech zvykli. Nízká úroveň rizikových přirážek dál žene vzhůru...
Dnes s Michaelou Lenochovou o historickém rekordu na amerických akciích a posílení kanadského dolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla další růstový den na americké i evropské indexy a například americký index SP500 se díky ní konečně vyhoupl na nové historické...
Líra dnes opäť padá. Voči doláru aj euru stráca viac ako dve percentá (a to už strácala aj viac). V krátkosti zopakujem dôvody: Vysoké deficity na bežnom...
Pondělní seance je zatím na trzích bez větších překvapení. Jediným zajímavějším fundamentem byl jen německý index IFO, jehož dopad na trhy byla ale poměrně...
Nemecký IFO index podnikateľskej dôvery prekvapil. Augustové čísla priniesli prudký rast, predovšetkým čo sa týka subindexu očakávaní do ďalších šiestich...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o šancích na růst sazeb v USA a vývoji amerického dolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Máme za sebou první, a tuto seanci asi jediná, důležitá data. Jedná se o výsledky německého indexu IFO, který mapuje kondici více než 7 tis. německých...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Máme za sebou klidný týden, který dostal akciové indexy znovu do zelených čísel a díky němuž se S&P500 znovu pokusil o útok na nové historické maximum....
Výnosy z amerických desaťročných dlhopisov dlho pri úrovni troch percent nevydržali a od začiatku augusta sú opäť pod tlakom (Aktuálne sú na úrovni 2,83%)....
Uvedená krajina trvalého pobytu nie je podporovaná. Vyberte inú krajinu.
Zmena jazyka má vplyv na zmenu regulátora