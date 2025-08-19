Americké makro výrazněji nepřekvapilo, dolar si ztráty ze začátku týdne zatím udržuje
Ani páteční seance zatím na většinu finančních aktiv příliš vzrušení nepřinesla. Na akciovém trhu probíhá i tentokrát obchodování na výrazně podprůměrných...
Home Depot (HD.US) zverejnil výsledky za 2. štvrťrok 2025, ktoré boli v súlade s očakávaniami trhu, avšak nepriniesli výraznejšie pozitívne prekvapenia. Spoločnosť vykázala tržby vo výške 43,18 miliardy USD a zisk na...
Intel (INTC.US) rokuje s americkou vládou o možnej dohode, ktorá by premenila časť alebo celý grant vo výške 10,9 miliardy USD z programu CHIPS Act na 10 % akciový podiel. Balík by mohol mať hodnotu približne 10 miliárd USD, čo by z americkej vlády...
Warren Buffett v piatok oznámil, že spoločnosťou, ktorú v poslednom období nakupuje, je kontroverzná United Healthcare. Uplynulý rok investorom UnitedHealth veľa dôvodov na spokojnosť nepriniesol, no po tomto oznámení začínajú opäť...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o situaci na australském dolaru a odpoledních fundamentech z USA. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Také včerejší seance se na akciových trzích nesla v klidném duchu, když obchodování probíhalo opět na výrazně podprůměrných objemech. Nálada na trzích...
Americký index ekonomických prekvapení sa dostal po takmer roku do mínusu. Neznamená to, že sa americkej ekonomike darí zle, ale to že dáta zaostávajú...
Čtvrteční seance zatím plynule navazuje na předchozí dny, a to zejména co se nízké volatility a nízkých objemů týká. Rizikové přirážky ani dnes výrazněji...
Do čela tabulek nejlepších obchodů se už druhý týden v řadě probojoval měnový pár EURTRY. Tentokrát zásluhou pondělní volatility, která mávala s měnami...
Ropa Brent si počas včerajšieho obchodovania pripísala takmer tri percentá. Bol to najvyšší rast za posledné dva mesiace. Čiastočne k tomu prispeli aj...
Dnes s Michaelou Lenochovou o zápisu ze zasedání Fedu a zahájení schůzky centrálních bankéřů v Jackson Hole. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Ani včerejší seance žádné větší změny na finanční trhy nepřinesla a tak zatím tento týden probíhá v klidu a bez výraznějších výkyvů. Akciové indexy si...
Pred chvíľou boli zverejnené predaje domov na sekundárnom trhu v USA. V anualizovanej miere sa ich v júli predalo 5,34 mil. Bolo to najhoršie číslo od...
Ani středeční seance zatím žádné větší drama na finanční trhy nepřinesla. Důkazem je jak dále velmi nízká úroveň rizikových přirážek (VIX pod 13b.), tak...
Negatívna nálada na zlate dosiahla ďalší míľnik. Po prvýkrát od roku 2011 bolo na jeho ďalší vývoj uzatvorených viac short kontraktov ako longov. Btw....
Dnes s Jaroslavem Brychtou o situaci na akciovém indexu S&P 500 a americkém dolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Včerejší seance přinesla na akciové indexy v Evropě i v USA mírné zisky, díky kterým se S&P500 index dostal až na hranici silné resistence, která se...
Po včerejší klidné seanci probíhá i dnešní obchodování na akciových trzích bez větších komplikací. Akciovým indexům se daří a futures na americký S&P500...
Posledních pár týdnů přineslo na tureckou liru extrémní volatilitu, díky které se rázem z dění v Turecku stalo jedno z politických rizik, které začalo...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o oslabení amerického dolaru po výrocích amerického prezidenta Trumpa. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
