Minuta s XTB
Dnes s Jaroslavem Brychtou o oslabení eurodolaru a výrazném nárůstu cen ropy.
Správy z trhov
Kalifornský technologický gigant zažil v posledných rokoch veľmi náročné obdobie a výrazné cenové výkyvy. Situácia spoločnosti je natoľko vážna, že sa do nej priamo zapojila aj administratíva prezidenta USA. Mnohí...
Ropa Cena ropy v posledných dňoch výrazne vzrástla v dôsledku obnovených pochybností o možnosti uzavretia mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. Zároveň sa zdá nepravdepodobné, že Spojené štáty v súčasnej...
Globálne trhy vstúpili do pondelkovej seansy v zmiešanej nálade. Futures na Wall Street klesajú, zatiaľ čo index volatility CBOE (VIX) rastie o viac než 1,5 % po prudkom prepade z minulého týždňa. Americký dolár posilňuje, keď investori opäť...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Závěr minulého týdne se nesl v nervózním duchu, a to hlavně kvůli situaci v Itálii, kde vládní...
Od 1. 10. 2018 najdete naše nové zprávy již jen na webu xtb.com/cz/trzni-analyzy, nebo xtb.com/sk/trhove-analyzy. Děkujeme za Vaši přízeň a věříme, že...
Dnešné inflačné čísla z Nemecka museli potešiť ECB. Jej šéf Draghi začiatkom týždňa vyslovil silnú dôveru v zrýchlenie jadrovej inflácie. Medzimesačne...
V minulém týdnu se nejvíce dařilo obchodníkovi z Česka. Obchod na německém akciovém indexu DAX (DE.30.) mu přinesl navýšení reálného účtu téměř o 279 tisíc...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o včerejším zasedání Fedu a ranním oslabení eura. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
ECB dnes zverejnila svoje štatistiky monetárneho vývoja. Tie na rozdiel od niektorých iných dát dodávajú dôvod pre optimizmus – rast úverov súkromnej...
Francúzsko sa podľa všetkého po niekoľkých kvartáloch vracia do pozície nízko rastúcej ekonomiky eurozóny. Po podnikovej dôvere prudko padá aj spotrebiteľská...
Včerejší seance přinesla zasedání americké centrální banky, která podle očekávání zvýšila úrokové sazby a ve svém výhledu naznačila, že sazby může zvednout...
Malo to byť nudné zasadnutie, ktoré malo priniesť len zvýšenie sadzieb, udialo sa však celkom veľa: Fed zo svojho sprievodného komentára po zvýšení sadzieb...
Středeční seance zatím na trzích podle očekávání probíhá ve velmi opatrné atmosféře. Evropa dnes byla kompletně bez důležitých fundamentů a trh tak nervozně...
Výnosy z desaťročných amerických dlhopisov v posledných dňoch atakovali májové dlhodobé maximá na úrovni 3,1%. Keďže je úročenie jednou z kľúčových veličín...
Dnes s Michaelou Lenochovou o vývoji na americkém dolaru a večerním zasedání Fedu. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Včerejší seance na finanční trhy žádné větší změny nepřinesla a tak si akcie i většina měn své ceny mohly podržet. Už dnešní ráno, ale dokázalo rozpohybovat...
Úterní seance je zatím na finančních trzích bez velkých překvapení a nese se ve spíše vyčkávacím duchu. Po včerejší mírné korekci dnes Evropské indexy...
Dnes s Michaelou Lenochovou o pozitivním dopadu projevu guvernéra ECB Draghiho na euro a výhledu na dnešní seanci. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Keďže Britská premiérka Mayová v piatok opäť vyrukovala s hrozbou tvrdého BrExitu, keď jej EÚ neustúpi (a poslala libru prudko nadol), tak sa pozrime na...
