Mayová opäť pohrozila tvrdým BrExitom. Pozrite si aktuálne prognózy jeho dopadu.
Keďže Britská premiérka Mayová v piatok opäť vyrukovala s hrozbou tvrdého BrExitu, keď jej EÚ neustúpi (a poslala libru prudko nadol), tak sa pozrime na...
Kalifornský technologický gigant zažil v posledných rokoch veľmi náročné obdobie a výrazné cenové výkyvy. Situácia spoločnosti je natoľko vážna, že sa do nej priamo zapojila aj administratíva prezidenta USA. Mnohí...
Ropa Cena ropy v posledných dňoch výrazne vzrástla v dôsledku obnovených pochybností o možnosti uzavretia mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. Zároveň sa zdá nepravdepodobné, že Spojené štáty v súčasnej...
Globálne trhy vstúpili do pondelkovej seansy v zmiešanej nálade. Futures na Wall Street klesajú, zatiaľ čo index volatility CBOE (VIX) rastie o viac než 1,5 % po prudkom prepade z minulého týždňa. Americký dolár posilňuje, keď investori opäť...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla mírnou korekci na akciové indexy, které si ale většinu svých nedávných zisků stále bez problémů drží. Na devizovém trhu byla situace...
Draghi dnes rozprával v Európskom parlamente. A podarilo sa mu rozhýbať euro. Vzhľadom na to, že ECB zasadala pred dvoma týždňami a Draghi po zasadnutí...
Po velmi úspěšném minulém týdnu vstupují finanční trhy do nového týdne spíše opatrně. Akciové indexy své zisky nenavyšují a pozice jen na podprůměrných...
Nemecký IFO index podnikateľskej dôvery dnes prekvapil. Po nečakane prudkom raste z minulého mesiaca si svoje zisky podržal. A to aj napriek tomu, že v piatok...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu akciových indexů a dalším vývoji amerického dolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Minulý týden se na finančních trzích nesl ve velmi dobrém duchu, a to navzdory pokračující obchodní válce mezi USA a Čínou, která navíc podle všeho ještě...
Dnes je pod silným tlakom libra. Zodpovedný je za to prejav britskej premiérky Mayovej k aktuálnemu vývoju rokovaní s EÚ. Jej slová boli dosť tvrdé, také...
Týden se nám pomalu chýlí ke konci a americký akciový index S&P500 je na nových maximech. Pojďme se tedy podívat na to, jakým akciím se za poslední...
Včerejší seance přinesla výrazný růst rizikových aktiv, který pomohl americkým akciovým indexům vyhoupnout se opět na historické maximum, zatímco potopil...
Updatol som môj model pre americkú ekonomiku, v rámci ktorého sledujem viac ako 40 indikátorov rozdelených do siedmych kategórií. Ten od júlového vydania...
Po několika klidných dnech je dnešní seance na finančních trzích o poznání zajímavější. Za pozornost podle nás stojí hlavně rostoucí dluhopisové výnosy...
Viackrát som posledne písal, že rovnováha na ropnom trhu je krehká a že sa to môže rýchlo zmeniť. A vyzerá to tak, že sa situácia začína meniť. 1. Zásoby...
Dnes s Michaelou Lenochovou o výkyvech na britské libře a aktuální situaci na trzích. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Včerejší seance přinesla zajímavé zprávy hlavně pro britskou libru, které kvůli pokračujícímu vyjednávání o brexitu nakonec nepomohly ani jinak velmi slušné...
Mám posledne také mediálne kolečko. Najnovšie som bol v Rádiu Slovensko s Ľubošom Pavelkom z Ekonomickej Univerzity k výročiu krízy. Tu je odkaz: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/994404
