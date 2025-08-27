Ranní komentář: Libra likviduje zisky z minulého týdne, dnes americký ISM
Začátek týdne se na trzích nesl v poklidném duchu, za což do značné míry mohl i svátek v USA, díky kterému se na amerických burzách včera neobchodovalo....
Správy z trhov
Kalifornský technologický gigant zažil v posledných rokoch veľmi náročné obdobie a výrazné cenové výkyvy. Situácia spoločnosti je natoľko vážna, že sa do nej priamo zapojila aj administratíva prezidenta USA. Mnohí...
Ropa Cena ropy v posledných dňoch výrazne vzrástla v dôsledku obnovených pochybností o možnosti uzavretia mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. Zároveň sa zdá nepravdepodobné, že Spojené štáty v súčasnej...
Globálne trhy vstúpili do pondelkovej seansy v zmiešanej nálade. Futures na Wall Street klesajú, zatiaľ čo index volatility CBOE (VIX) rastie o viac než 1,5 % po prudkom prepade z minulého týždňa. Americký dolár posilňuje, keď investori opäť...
Témou číslo jeden ostáva vývoj mien rozvíjajúcich sa ekonomík na čele s tureckou lírou a argentínskym pesom. Predajný tlak pokračuje, hoci už nie je extrémny....
V pretekoch o najslabšiu menu v tomto roku po najväčšom výplachu od uvoľnenia kurzu meny v decembri 2015 prebralo opäť od tureckej líry prvenstvo argentínske...
Dnes s Michaelou Lenochovou o pozitivním vývoji na amerických akciích, situaci na libře a důležitých fundamentech v tomto týdnu. frameborder="0" allow="autoplay;...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Páteční seance patřila k těm nejzajímavějším v minulém týdnu. Evropské trhy výrazně klesaly, když doháněly Wall Street po Trumpových vyjádřeních ohledně...
V posledných hodinách sa toho udialo celkom dosť. Najviac rezonoval Trumpov rozhovor pre Bloomberg, kde odznelo nasledovné: Návrh EÚ na zrušenie ciel...
Inflácia pre eurozónu opäť raz sklamala. Augustové dáta ukázali medziročný rast cien na úrovni 2% (čakal sa rast na úrovni 2,1%) a medziročný rast jadrových...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o reakci finančních trhů na nová americká cla na Čínu a výhledu na dnešní seanci. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Včerejší seance znamenala návrat rizikové averze na finanční trhy. Německý DAX klesl nejvíce za dva týdny a v červených číslech skončila také Wall Street...
Z USA dnes dorazili júlové čísla osobných príjmov a výdavkov. Ich medzimesačné headliny dopadli podľa očakávaní, medziročné zmeny však ukázali zaujímavé...
Doteraz bol s odstupom najväčším favoritom na šéfa ECB nemec Jens Weidman. To sa však po novom zmenilo. Nemecká kancelárka Merkelová sa nechala počuť,...
Nejlepší obchod na reálných účtech XTB realizoval v minulém týdnu trader z České republiky na akciovém indexu DAX se ziskem přesahujícím 181 000 korun....
Dnes s Michaelou Lenochovou o vzestupu britské libry, kanadského dolaru a pokračujícím růstu amerických akcií. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Když začátkem srpna Elon Musk oznámil, že bude chtít Teslu stáhnout z burzy za 420 dolarů a že má investora, který mu zajistí financování, vylétly akcie...
Včerejší seance byla velmi zajímavá hlavně pro obchodníky na britské libře, která po náhlé vlně optimismu ze strany vyjednavačů o Brexitu začala výrazně...
Prázdninový režim na finančních trzích pokračuje i nadále. Po několika úspěšných růstových seancích si zatím akciové indexy své vysoké ocenění drží, i...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o posílení eurodolaru k úrovni 1,17 a růstu výnosů italských dluhopisů. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
