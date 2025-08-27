viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Správy z trhov

Má Intel ešte nádej?

27. augusta 2025

Kalifornský technologický gigant zažil v posledných rokoch veľmi náročné obdobie a výrazné cenové výkyvy. Situácia spoločnosti je natoľko vážna, že sa do nej priamo zapojila aj administratíva prezidenta USA. Mnohí...

Prehľad komodít – ropa, striebro, káva, pšenica (26.08.2025)

26. augusta 2025

Ropa Cena ropy v posledných dňoch výrazne vzrástla v dôsledku obnovených pochybností o možnosti uzavretia mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. Zároveň sa zdá nepravdepodobné, že Spojené štáty v súčasnej...

Krypto novinky: Bitcoin stráca na začiatku týždňa 📉 Ethereum klesá o 5 %

25. augusta 2025

Globálne trhy vstúpili do pondelkovej seansy v zmiešanej nálade. Futures na Wall Street klesajú, zatiaľ čo index volatility CBOE (VIX) rastie o viac než 1,5 % po prudkom prepade z minulého týždňa. Americký dolár posilňuje, keď investori opäť...

