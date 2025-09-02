Akcie v zelených číslech. TSLA a GE prudce rostou, na FX se daří hlavně CAD
Pondělní seance zatím na finančních trzích probíhá v lehce optimistickém duchu a na mírně nadprůměrných...
Správy z trhov
Ropa Spoločnosť ExxonMobil sa domnieva, že cena ropy 100 USD za barel by mohla tento rok predstavovať „čiernu labuť“ na trhu. Podľa ExxonMobil by to mohlo byť spôsobené geopolitickým napätím alebo zrýchleným dopĺňaním strategických...
Akcie spoločnosti CD Projekt (CDR.PL) dnes zaznamenávajú ďalší pokles v rade, a to napriek vynikajúcim finančným výsledkom za druhý štvrťrok 2025. Pripomeňme, že podľa výsledkov zverejnených spoločnosťou minulý štvrtok...
World Liberty Financial (WLFI) dnes začína obchodovanie na hlavných kryptomenových burzách, vrátane Binance, OKX a Bybit. Token, ktorý bol pôvodne predávaný minulý rok ako nástroj riadenia (governance instrument), je teraz dostupný...
Záznam rozhovoru na téma investování do akcií, který jsme natočili se serverem investicni web. K zhlédnutí...
Môj dnešný komentár pre hnonline.sk Šéf ECB Mario Draghi v pondelok v europarlamente vyhlásil,...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o oslabení eurodolaru a výrazném nárůstu cen ropy.
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Závěr minulého týdne se nesl v nervózním duchu, a to hlavně kvůli situaci v Itálii, kde vládní...
Dnešné inflačné čísla z Nemecka museli potešiť ECB. Jej šéf Draghi začiatkom týždňa vyslovil silnú dôveru v zrýchlenie jadrovej inflácie. Medzimesačne...
V minulém týdnu se nejvíce dařilo obchodníkovi z Česka. Obchod na německém akciovém indexu DAX (DE.30.) mu přinesl navýšení reálného účtu téměř o 279 tisíc...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o včerejším zasedání Fedu a ranním oslabení eura. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
ECB dnes zverejnila svoje štatistiky monetárneho vývoja. Tie na rozdiel od niektorých iných dát dodávajú dôvod pre optimizmus – rast úverov súkromnej...
Francúzsko sa podľa všetkého po niekoľkých kvartáloch vracia do pozície nízko rastúcej ekonomiky eurozóny. Po podnikovej dôvere prudko padá aj spotrebiteľská...
Včerejší seance přinesla zasedání americké centrální banky, která podle očekávání zvýšila úrokové sazby a ve svém výhledu naznačila, že sazby může zvednout...
Malo to byť nudné zasadnutie, ktoré malo priniesť len zvýšenie sadzieb, udialo sa však celkom veľa: Fed zo svojho sprievodného komentára po zvýšení sadzieb...
Středeční seance zatím na trzích podle očekávání probíhá ve velmi opatrné atmosféře. Evropa dnes byla kompletně bez důležitých fundamentů a trh tak nervozně...
Výnosy z desaťročných amerických dlhopisov v posledných dňoch atakovali májové dlhodobé maximá na úrovni 3,1%. Keďže je úročenie jednou z kľúčových veličín...
Dnes s Michaelou Lenochovou o vývoji na americkém dolaru a večerním zasedání Fedu. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Včerejší seance na finanční trhy žádné větší změny nepřinesla a tak si akcie i většina měn své ceny mohly podržet. Už dnešní ráno, ale dokázalo rozpohybovat...
