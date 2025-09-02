viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Správy z trhov

Komoditné zhrnutie – Ropa, zemný plyn, striebro, zlato (02.09.2025)

2. septembra 2025

Ropa Spoločnosť ExxonMobil sa domnieva, že cena ropy 100 USD za barel by mohla tento rok predstavovať „čiernu labuť“ na trhu. Podľa ExxonMobil by to mohlo byť spôsobené geopolitickým napätím alebo zrýchleným dopĺňaním strategických...

CD Projekt v kľúčovej zóne podpory 💡 Posilnia Zaklínač 4 a Cyberpunk 2 prebiehajúci trend? ❓

2. septembra 2025

Akcie spoločnosti CD Projekt (CDR.PL) dnes zaznamenávajú ďalší pokles v rade, a to napriek vynikajúcim finančným výsledkom za druhý štvrťrok 2025. Pripomeňme, že podľa výsledkov zverejnených spoločnosťou minulý štvrtok...

Token World Liberty Financial začína obchodovanie na kryptomenových burzách 💲

1. septembra 2025

World Liberty Financial (WLFI) dnes začína obchodovanie na hlavných kryptomenových burzách, vrátane Binance, OKX a Bybit. Token, ktorý bol pôvodne predávaný minulý rok ako nástroj riadenia (governance instrument), je teraz dostupný...

