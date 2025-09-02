Americké 10yr výnosy na 3,1 %, akcie po včerejší korekci opatrně rostou
Úterní seance je zatím na finančních trzích bez velkých překvapení a nese se ve spíše vyčkávacím duchu. Po včerejší mírné korekci dnes Evropské indexy...
Správy z trhov
Ropa Spoločnosť ExxonMobil sa domnieva, že cena ropy 100 USD za barel by mohla tento rok predstavovať „čiernu labuť“ na trhu. Podľa ExxonMobil by to mohlo byť spôsobené geopolitickým napätím alebo zrýchleným dopĺňaním strategických...
Akcie spoločnosti CD Projekt (CDR.PL) dnes zaznamenávajú ďalší pokles v rade, a to napriek vynikajúcim finančným výsledkom za druhý štvrťrok 2025. Pripomeňme, že podľa výsledkov zverejnených spoločnosťou minulý štvrtok...
World Liberty Financial (WLFI) dnes začína obchodovanie na hlavných kryptomenových burzách, vrátane Binance, OKX a Bybit. Token, ktorý bol pôvodne predávaný minulý rok ako nástroj riadenia (governance instrument), je teraz dostupný...
Dnes s Michaelou Lenochovou o pozitivním dopadu projevu guvernéra ECB Draghiho na euro a výhledu na dnešní seanci.
Keďže Britská premiérka Mayová v piatok opäť vyrukovala s hrozbou tvrdého BrExitu, keď jej EÚ neustúpi (a poslala libru prudko nadol), tak sa pozrime na...
Včerejší seance přinesla mírnou korekci na akciové indexy, které si ale většinu svých nedávných zisků stále bez problémů drží. Na devizovém trhu byla situace...
Draghi dnes rozprával v Európskom parlamente. A podarilo sa mu rozhýbať euro. Vzhľadom na to, že ECB zasadala pred dvoma týždňami a Draghi po zasadnutí...
Po velmi úspěšném minulém týdnu vstupují finanční trhy do nového týdne spíše opatrně. Akciové indexy své zisky nenavyšují a pozice jen na podprůměrných...
Nemecký IFO index podnikateľskej dôvery dnes prekvapil. Po nečakane prudkom raste z minulého mesiaca si svoje zisky podržal. A to aj napriek tomu, že v piatok...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu akciových indexů a dalším vývoji amerického dolaru.
Minulý týden se na finančních trzích nesl ve velmi dobrém duchu, a to navzdory pokračující obchodní válce mezi USA a Čínou, která navíc podle všeho ještě...
Dnes je pod silným tlakom libra. Zodpovedný je za to prejav britskej premiérky Mayovej k aktuálnemu vývoju rokovaní s EÚ. Jej slová boli dosť tvrdé, také...
Týden se nám pomalu chýlí ke konci a americký akciový index S&P500 je na nových maximech. Pojďme se tedy podívat na to, jakým akciím se za poslední...
Včerejší seance přinesla výrazný růst rizikových aktiv, který pomohl americkým akciovým indexům vyhoupnout se opět na historické maximum, zatímco potopil...
Updatol som môj model pre americkú ekonomiku, v rámci ktorého sledujem viac ako 40 indikátorov rozdelených do siedmych kategórií. Ten od júlového vydania...
Po několika klidných dnech je dnešní seance na finančních trzích o poznání zajímavější. Za pozornost podle nás stojí hlavně rostoucí dluhopisové výnosy...
Viackrát som posledne písal, že rovnováha na ropnom trhu je krehká a že sa to môže rýchlo zmeniť. A vyzerá to tak, že sa situácia začína meniť. 1. Zásoby...
Dnes s Michaelou Lenochovou o výkyvech na britské libře a aktuální situaci na trzích.
