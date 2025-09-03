viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Správy z trhov

Blíži sa kríza likvidity? A čo to znamená pre index S&P 500 v najslabšom mesiaci roka?

3. septembra 2025

Americký finančný systém stojí na križovatke. Už niekoľko týždňov ministerstvo financií realizuje bezprecedentné aukcie 4-týždňových dlhopisov v objeme 100 miliárd USD. Treasury General Account (TGA) rastie a viditeľne vysáva...

Viac

Akcie Alphabet v eufórii — spoločnosť rastie o 8 % po víťazstve na súde

3. septembra 2025

Technologický gigant Alphabet, známy skôr ako Google, vystúpil na nové historické maximá, keď v dnešnej seanse vzrástol o neuveriteľných 8 %. Trhová kapitalizácia spoločnosti sa len dnes zvýšila o 220 miliárd...

Viac

Komoditné zhrnutie – Ropa, zemný plyn, striebro, zlato (02.09.2025)

2. septembra 2025

Ropa Spoločnosť ExxonMobil sa domnieva, že cena ropy 100 USD za barel by mohla tento rok predstavovať „čiernu labuť“ na trhu. Podľa ExxonMobil by to mohlo byť spôsobené geopolitickým napätím alebo zrýchleným dopĺňaním strategických...

Viac

