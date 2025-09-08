Ranní komentář: Italské výnosy začínají znovu stoupat, euro zatím zůstává v klidu
Včerejší seance na finanční trhy žádné větší změny nepřinesla a většina finančních aktiv si tak svou cenu dokázala podržet. Nálada na trzích tedy zůstává...
Správy z trhov
Cieľom je zavedenie multimodálnej a hybridnej (edge-to-cloud) umelej inteligencie do automobilov. Hybridná architektúra kombinuje AI priamo vo vozidle s výpočtovým výkonom cloudu. Rýchlejšie uvedenie na trh vďaka optimalizovanej...
Kryptomeny začínajú nový týždeň pokojne, ale pozitívne, pričom Bitcoin sa obchoduje nad hranicou 111 000 USD a Ethereum sa pohybuje okolo 4300 USD. Poklesy z minulého týždňa na Wall Street sa zmiernili, indexové futures rastú a americký...
OPEC+ zvýši v októbri ťažbu ropy o 137 kb/d, čím začne rušiť časť dobrovoľných obmedzení v objeme 1,65 mb/d, ktoré mali trvať do roku 2026, pričom širšie obmedzenia v objeme ~2,0 mb/d zostávajú v platnosti. Skupina...
Úterní seance zatím na finančních trzích nijak nevybočuje z dění, na které jsme si v minulých dnech zvykli. Nízká úroveň rizikových přirážek dál žene vzhůru...
Dnes s Michaelou Lenochovou o historickém rekordu na amerických akciích a posílení kanadského dolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla další růstový den na americké i evropské indexy a například americký index SP500 se díky ní konečně vyhoupl na nové historické...
Líra dnes opäť padá. Voči doláru aj euru stráca viac ako dve percentá (a to už strácala aj viac). V krátkosti zopakujem dôvody: Vysoké deficity na bežnom...
Pondělní seance je zatím na trzích bez větších překvapení. Jediným zajímavějším fundamentem byl jen německý index IFO, jehož dopad na trhy byla ale poměrně...
Nemecký IFO index podnikateľskej dôvery prekvapil. Augustové čísla priniesli prudký rast, predovšetkým čo sa týka subindexu očakávaní do ďalších šiestich...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o šancích na růst sazeb v USA a vývoji amerického dolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Máme za sebou první, a tuto seanci asi jediná, důležitá data. Jedná se o výsledky německého indexu IFO, který mapuje kondici více než 7 tis. německých...
Máme za sebou klidný týden, který dostal akciové indexy znovu do zelených čísel a díky němuž se S&P500 znovu pokusil o útok na nové historické maximum....
Výnosy z amerických desaťročných dlhopisov dlho pri úrovni troch percent nevydržali a od začiatku augusta sú opäť pod tlakom (Aktuálne sú na úrovni 2,83%)....
Ani páteční seance zatím na většinu finančních aktiv příliš vzrušení nepřinesla. Na akciovém trhu probíhá i tentokrát obchodování na výrazně podprůměrných...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o situaci na australském dolaru a odpoledních fundamentech z USA. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Také včerejší seance se na akciových trzích nesla v klidném duchu, když obchodování probíhalo opět na výrazně podprůměrných objemech. Nálada na trzích...
Americký index ekonomických prekvapení sa dostal po takmer roku do mínusu. Neznamená to, že sa americkej ekonomike darí zle, ale to že dáta zaostávajú...
Čtvrteční seance zatím plynule navazuje na předchozí dny, a to zejména co se nízké volatility a nízkých objemů týká. Rizikové přirážky ani dnes výrazněji...
Do čela tabulek nejlepších obchodů se už druhý týden v řadě probojoval měnový pár EURTRY. Tentokrát zásluhou pondělní volatility, která mávala s měnami...
