Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Google Cloud a Qualcomm prehlbujú spoluprácu v oblasti AI agentov ⚔️

8. septembra 2025

  Cieľom je zavedenie multimodálnej a hybridnej (edge-to-cloud) umelej inteligencie do automobilov. Hybridná architektúra kombinuje AI priamo vo vozidle s výpočtovým výkonom cloudu. Rýchlejšie uvedenie na trh vďaka optimalizovanej...

Krypto správy: Bitcoin sa snaží získať späť svoju dynamiku 📈 Ethereum sa stabilizuje po odlive ETF

8. septembra 2025

Kryptomeny začínajú nový týždeň pokojne, ale pozitívne, pričom Bitcoin sa obchoduje nad hranicou 111 000 USD a Ethereum sa pohybuje okolo 4300 USD. Poklesy z minulého týždňa na Wall Street sa zmiernili, indexové futures rastú a americký...

OPEC+ zvýši ťažbu ropy v októbri o 137 kb/d 🛢️

8. septembra 2025

OPEC+ zvýši v októbri ťažbu ropy o 137 kb/d, čím začne rušiť časť dobrovoľných obmedzení v objeme 1,65 mb/d, ktoré mali trvať do roku 2026, pričom širšie obmedzenia v objeme ~2,0 mb/d zostávajú v platnosti. Skupina...

