Fundamenty na ropnom trhu sa otočili. Zatiaľ však ostávajú v rovnováhe.
Ropa Brent si počas včerajšieho obchodovania pripísala takmer tri percentá. Bol to najvyšší rast za posledné dva mesiace. Čiastočne k tomu prispeli aj...
Správy z trhov
Cieľom je zavedenie multimodálnej a hybridnej (edge-to-cloud) umelej inteligencie do automobilov. Hybridná architektúra kombinuje AI priamo vo vozidle s výpočtovým výkonom cloudu. Rýchlejšie uvedenie na trh vďaka optimalizovanej...
Kryptomeny začínajú nový týždeň pokojne, ale pozitívne, pričom Bitcoin sa obchoduje nad hranicou 111 000 USD a Ethereum sa pohybuje okolo 4300 USD. Poklesy z minulého týždňa na Wall Street sa zmiernili, indexové futures rastú a americký...
OPEC+ zvýši v októbri ťažbu ropy o 137 kb/d, čím začne rušiť časť dobrovoľných obmedzení v objeme 1,65 mb/d, ktoré mali trvať do roku 2026, pričom širšie obmedzenia v objeme ~2,0 mb/d zostávajú v platnosti. Skupina...
Dnes s Michaelou Lenochovou o zápisu ze zasedání Fedu a zahájení schůzky centrálních bankéřů v Jackson Hole.
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Ani včerejší seance žádné větší změny na finanční trhy nepřinesla a tak zatím tento týden probíhá v klidu a bez výraznějších výkyvů. Akciové indexy si...
Pred chvíľou boli zverejnené predaje domov na sekundárnom trhu v USA. V anualizovanej miere sa ich v júli predalo 5,34 mil. Bolo to najhoršie číslo od...
Ani středeční seance zatím žádné větší drama na finanční trhy nepřinesla. Důkazem je jak dále velmi nízká úroveň rizikových přirážek (VIX pod 13b.), tak...
Negatívna nálada na zlate dosiahla ďalší míľnik. Po prvýkrát od roku 2011 bolo na jeho ďalší vývoj uzatvorených viac short kontraktov ako longov. Btw....
Dnes s Jaroslavem Brychtou o situaci na akciovém indexu S&P 500 a americkém dolaru.
Včerejší seance přinesla na akciové indexy v Evropě i v USA mírné zisky, díky kterým se S&P500 index dostal až na hranici silné resistence, která se...
Po včerejší klidné seanci probíhá i dnešní obchodování na akciových trzích bez větších komplikací. Akciovým indexům se daří a futures na americký S&P500...
Posledních pár týdnů přineslo na tureckou liru extrémní volatilitu, díky které se rázem z dění v Turecku stalo jedno z politických rizik, které začalo...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o oslabení amerického dolaru po výrocích amerického prezidenta Trumpa.
Včerejší seance příliš nových fundamentů nepřinesla, takže se obchodníci opatrně znovu pouštěli do nákupů rizikovějších aktiv. To dostalo pod tlak hlavně...
Jedna zajímavost ze světa měnových futures. Protože je forex OTC trh, nemáme bohužel přesnější info o hloubce trhu a o tom jací hráči zrovna navyšují jaké...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu kanadského dolaru a výhledu na tento týden.
Také minulý týden byl na finančních trzích hlavně o politických rizicích. Ta začala postupně polevovat, k čemuž přispěla jak stabilizace na turecké liře,...
Níže nabízíme záznam z dnešního flash news webináře, na kterém jsme se dočkali výrazného překvapení v podobě prudkého růstu kanadské inflace.
