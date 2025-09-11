viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Správy z trhov

Micron rastie o 10 % vďaka silnejšiemu výhľadu 🚀

11. septembra 2025

Akcie Micron dnes stúpajú o 10 % na 153 USD za akciu po tom, čo banka Citi zvýšila cieľovú cenu na 175 USD (z predchádzajúcich 150 USD). Uptrend na trhu s pamäťovými čipmi zostáva zachovaný vďaka vysokým bariéram...

Spoločnosť týždňa – Hewlett Packard Enterprise (11.09.2025)

11. septembra 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) so sídlom v Houstone, Texas, patrí medzi kľúčových hráčov na trhu podnikových technologických riešení. Spoločnosť vznikla v roku 2015 oddelením od pôvodnej firmy Hewlett-Packard, čo jej umožnilo...

Fed na rázcestí 🏛️ Čo nám dnešná správa o CPI hovorí o americkej ekonomike? ⚔️

11. septembra 2025

Mierne vyššia inflácia, silný nárast žiadostí o podporu Podľa očakávania medziročná inflácia CPI za august vzrástla na 2,9 % z predchádzajúcich 2,7 %. Jadrová inflácia zostala zvýšená...

