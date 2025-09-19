Kľúčová miera inflácie FEDu je najvyššie od roku 2012. Dolár posilňuje.
Z USA dnes dorazili júlové čísla osobných príjmov a výdavkov. Ich medzimesačné headliny dopadli podľa očakávaní, medziročné zmeny však ukázali zaujímavé...
Správy z trhov
Najdôležitejšia udalosť mesiaca je za nami – Fed konečne rozhodol o svojom prvom znížení úrokových sadzieb v tomto roku. Dnešok je zároveň tzv. „Triple Witching Day“, keď expirovali futures a OPCE na akcie a indexy, čo prirodzene...
BOJ ponechala základnú úrokovú sadzbu na úrovni 0,50 % v pomere 7:2; Hajime Takata a Naoki Tamura hlasovali za zvýšenie na 0,75 %. Nový krok smerom k normalizácii: BOJ začne predávať svoje podiely v ETF (a J-REIT), pričom usmernenia...
Micron Technology je jedným z popredných svetových výrobcov polovodičových pamätí a technologických riešení pre široké spektrum aplikácií – od osobných počítačov a dátových...
Z USA dnes dorazili júlové čísla osobných príjmov a výdavkov. Ich medzimesačné headliny dopadli podľa očakávaní, medziročné zmeny však ukázali zaujímavé...
Doteraz bol s odstupom najväčším favoritom na šéfa ECB nemec Jens Weidman. To sa však po novom zmenilo. Nemecká kancelárka Merkelová sa nechala počuť,...
Nejlepší obchod na reálných účtech XTB realizoval v minulém týdnu trader z České republiky na akciovém indexu DAX se ziskem přesahujícím 181 000 korun....
Dnes s Michaelou Lenochovou o vzestupu britské libry, kanadského dolaru a pokračujícím růstu amerických akcií. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Když začátkem srpna Elon Musk oznámil, že bude chtít Teslu stáhnout z burzy za 420 dolarů a že má investora, který mu zajistí financování, vylétly akcie...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance byla velmi zajímavá hlavně pro obchodníky na britské libře, která po náhlé vlně optimismu ze strany vyjednavačů o Brexitu začala výrazně...
Prázdninový režim na finančních trzích pokračuje i nadále. Po několika úspěšných růstových seancích si zatím akciové indexy své vysoké ocenění drží, i...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o posílení eurodolaru k úrovni 1,17 a růstu výnosů italských dluhopisů. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Včerejší seance na finanční trhy žádné větší změny nepřinesla a většina finančních aktiv si tak svou cenu dokázala podržet. Nálada na trzích tedy zůstává...
Úterní seance zatím na finančních trzích nijak nevybočuje z dění, na které jsme si v minulých dnech zvykli. Nízká úroveň rizikových přirážek dál žene vzhůru...
Dnes s Michaelou Lenochovou o historickém rekordu na amerických akciích a posílení kanadského dolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Včerejší seance přinesla další růstový den na americké i evropské indexy a například americký index SP500 se díky ní konečně vyhoupl na nové historické...
Líra dnes opäť padá. Voči doláru aj euru stráca viac ako dve percentá (a to už strácala aj viac). V krátkosti zopakujem dôvody: Vysoké deficity na bežnom...
Pondělní seance je zatím na trzích bez větších překvapení. Jediným zajímavějším fundamentem byl jen německý index IFO, jehož dopad na trhy byla ale poměrně...
Nemecký IFO index podnikateľskej dôvery prekvapil. Augustové čísla priniesli prudký rast, predovšetkým čo sa týka subindexu očakávaní do ďalších šiestich...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o šancích na růst sazeb v USA a vývoji amerického dolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Máme za sebou první, a tuto seanci asi jediná, důležitá data. Jedná se o výsledky německého indexu IFO, který mapuje kondici více než 7 tis. německých...
