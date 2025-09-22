viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Správy z trhov

Krypto správy: Bitcoin a Ethereum klesajú v dôsledku realizácie ziskov a zvýšeného dopytu po zaistení📉

22. septembra 2025

Kryptomeny odštartovali pondelkové obchodovanie prudkým poklesom, keď vlna výpredajov spôsobila likvidácie v hodnote takmer 1,7 miliardy USD. Index amerického dolára dnes klesá o viac než 0,2 %, no tento vývoj nepriniesol oživenie...

Viac

Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (19.09.2025)

19. septembra 2025

Najdôležitejšia udalosť mesiaca je za nami – Fed konečne rozhodol o svojom prvom znížení úrokových sadzieb v tomto roku. Dnešok je zároveň tzv. „Triple Witching Day“, keď expirovali futures a OPCE na akcie a indexy, čo prirodzene...

Viac

BoJ with a hawkish pause; Ueda tempers market speculation 🎙️

19. septembra 2025

BOJ ponechala základnú úrokovú sadzbu na úrovni 0,50 % v pomere 7:2; Hajime Takata a Naoki Tamura hlasovali za zvýšenie na 0,75 %. Nový krok smerom k normalizácii: BOJ začne predávať svoje podiely v ETF (a J-REIT), pričom usmernenia...

Viac

