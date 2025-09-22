Ranní komentář: CAD začíná znovu zpevňovat, ropu žene výše strach z hurikánu Florence
Včerejší seance větší změny na akciový trh nepřinesla a v klidu zůstává i nadále také většina hlavních světových měn. Výraznější volatility jsme se dočkali...
Správy z trhov
Kryptomeny odštartovali pondelkové obchodovanie prudkým poklesom, keď vlna výpredajov spôsobila likvidácie v hodnote takmer 1,7 miliardy USD. Index amerického dolára dnes klesá o viac než 0,2 %, no tento vývoj nepriniesol oživenie...
Najdôležitejšia udalosť mesiaca je za nami – Fed konečne rozhodol o svojom prvom znížení úrokových sadzieb v tomto roku. Dnešok je zároveň tzv. „Triple Witching Day“, keď expirovali futures a OPCE na akcie a indexy, čo prirodzene...
BOJ ponechala základnú úrokovú sadzbu na úrovni 0,50 % v pomere 7:2; Hajime Takata a Naoki Tamura hlasovali za zvýšenie na 0,75 %. Nový krok smerom k normalizácii: BOJ začne predávať svoje podiely v ETF (a J-REIT), pričom usmernenia...
Včerejší seance větší změny na akciový trh nepřinesla a v klidu zůstává i nadále také většina hlavních světových měn. Výraznější volatility jsme se dočkali...
Pozrel som sa na to, ako sa vyvíja ocenenie jednotlivých akciových indexov (pomer ceny k očakávaným ročným ziskom). Konkrétne som porovnával jeho aktuálny...
Úterní seance se na finančních trzích zatím nese ve vyčkávacím režimu a většina akcií i měn si své včerejší pozice udržuje. Díky absenci důležitých fundamentů...
Môj včerajší komentár pre hnonline.sk Kríza zasiahla Grécko nielen ekonomicky, ale aj demograficky. Jednak z krajiny odišli státisíce ľudí (väčšinou...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o vzestupu britské libry a aktuální situaci na trzích. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Začátek týdne na trzích proběhl v klidu a bez výraznější volatility. Akciové indexy si své ocenění podržely a minimálních změn jsme se dočkali také na...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu amerického dolaru a výhledu na tento týden. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Závěr minulého týdne přinesl velmi zajímavé výsledky z amerického trhu práce, které díky nečekaně silnému růstu mezd pomohly americké měně zpevnit na většině...
Hlavnou udalosťou dnešného obchodovania boli americké dáta z trhu práce. A tie dopadli pozitívne. V americkej ekonomike vzniklo v auguste 201 tis. pracovných...
Mäkké a tvrdé dáta v Nemecku sa rozchádzajú. IFO index podnikateľskej dôvery v auguste prudko poskočil, čo predznačuje zrýchlenie rastu HDP. IFO index...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o růstu rizikových přirážek a odpoledních datech z amerického trhu práce. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Včerejší seance přinesla na trhy mírný růst rizikových přirážek, který byl spojen se skutečností, že už počínaje dneškem by americký prezident mohl oznámit...
Čtvrteční seance na trhy mnoho vzrušení nepřinesla a připomíná spíše jen klid před bouří, které bychom se mohli dočkat už zítra. V pátek nás čeká nejen...
Svetový obchod začína pociťovať obchodné vojny. V druhom kvartáli klesol objem svetového obchodu prvý krát od roku 2016. V tom čase však bol primárnym...
Ako som prisľúbil v pondelkovom poste ku kolapsu tureckej líry a argentínskeho pesa, tak som pripravil prehľad zraniteľnosti popredných emerging markets...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o dění na britské libře a propadu na kryptoměnách. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
