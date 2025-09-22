Kto môže nasledovať Turecko a Argentínu? (Prehľad zraniteľnosti rozvíjajúcich sa ekonomík)
Ako som prisľúbil v pondelkovom poste ku kolapsu tureckej líry a argentínskeho pesa, tak som pripravil prehľad zraniteľnosti popredných emerging markets...
Kryptomeny odštartovali pondelkové obchodovanie prudkým poklesom, keď vlna výpredajov spôsobila likvidácie v hodnote takmer 1,7 miliardy USD. Index amerického dolára dnes klesá o viac než 0,2 %, no tento vývoj nepriniesol oživenie...
Najdôležitejšia udalosť mesiaca je za nami – Fed konečne rozhodol o svojom prvom znížení úrokových sadzieb v tomto roku. Dnešok je zároveň tzv. „Triple Witching Day“, keď expirovali futures a OPCE na akcie a indexy, čo prirodzene...
BOJ ponechala základnú úrokovú sadzbu na úrovni 0,50 % v pomere 7:2; Hajime Takata a Naoki Tamura hlasovali za zvýšenie na 0,75 %. Nový krok smerom k normalizácii: BOJ začne predávať svoje podiely v ETF (a J-REIT), pričom usmernenia...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o dění na britské libře a propadu na kryptoměnách.
Včerejší seance přinesla zvýšenou volatilitu na libru, které pomohly zprávy o tom, že Německo ustoupilo z některých požadavků na Británii, což by mohlo...
Akciové indexy dnes navazují na včerejší nevydařenou seanci a opět se dostávají do červených čísel. I tentokrát se přitom nervozita točí především kolem...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o poklesu měn Emerging Markets a odpoledním zasedání Bank of Canada.
Včerejší seance přinesla na finanční trhy návrat nervozity, ke kterému přispěl hlavně opětovný výprodej na měnách emerging markets (EM) ekonomik. Ty začínají...
Po včerejším klidném startu nového týdne se dnes na finanční trhy začínají vracet objemy. Ty přitom v Evropě posílají většinu akciových indexů do červených...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o poklesu britské libry a výhledu na dnešní seanci.
Začátek týdne se na trzích nesl v poklidném duchu, za což do značné míry mohl i svátek v USA, díky kterému se na amerických burzách včera neobchodovalo....
Témou číslo jeden ostáva vývoj mien rozvíjajúcich sa ekonomík na čele s tureckou lírou a argentínskym pesom. Predajný tlak pokračuje, hoci už nie je extrémny....
V pretekoch o najslabšiu menu v tomto roku po najväčšom výplachu od uvoľnenia kurzu meny v decembri 2015 prebralo opäť od tureckej líry prvenstvo argentínske...
Dnes s Michaelou Lenochovou o pozitivním vývoji na amerických akciích, situaci na libře a důležitých fundamentech v tomto týdnu.
Páteční seance patřila k těm nejzajímavějším v minulém týdnu. Evropské trhy výrazně klesaly, když doháněly Wall Street po Trumpových vyjádřeních ohledně...
V posledných hodinách sa toho udialo celkom dosť. Najviac rezonoval Trumpov rozhovor pre Bloomberg, kde odznelo nasledovné: Návrh EÚ na zrušenie ciel...
Inflácia pre eurozónu opäť raz sklamala. Augustové dáta ukázali medziročný rast cien na úrovni 2% (čakal sa rast na úrovni 2,1%) a medziročný rast jadrových...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o reakci finančních trhů na nová americká cla na Čínu a výhledu na dnešní seanci.
