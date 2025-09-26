viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Správy z trhov

Oracle sa stane jedným z akcionárov TikToku 🔎

26. septembra 2025

  TikTok U.S. ohodnotený na približne 14 miliárd USD Investorská skupina (Oracle, Silver Lake a MGX z Abú Dhabí) bude kontrolovať 45 % spoločnosti Oracle bude dohliadať na bezpečnosť a ostane poskytovateľom cloudových riešení Exekutívny...

Viac

Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (26. 09. 2025)

26. septembra 2025

V nasledujúcom týždni budú zverejnené kľúčové dáta pre americký Fed – konkrétne správy z trhu práce a indexy ISM. Okrem toho rozhodne austrálska centrálna banka (RBA) o úrokových sadzbách...

Viac

Akcia týždňa – Salesforce Inc. (25.09.2025)

25. septembra 2025

Salesforce, Inc. je americká technologická spoločnosť so sídlom v San Franciscu, uznávaná ako globálny líder v segmente softvéru na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Vďaka konzistentnej stratégii rozvoja, početným...

Viac

