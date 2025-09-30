viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Správy z trhov

BREAKING: Ropa klesla na denné minimá, keďže OPEC+ môže zvažovať výrazné zvýšenie produkcie

30. septembra 2025

Cena WTI ropy klesá takmer o 2 % po správach, že OPEC+ plánuje zvýšiť produkciu o 500 000 barelov denne počas každého z nasledujúcich troch mesiacov. Zatiaľ čo ceny už boli pod tlakom, predchádzajúce straty boli počas dňa z veľkej časti...

Komoditné zhrnutie – Ropa, zlato, meď, striebro (30.09.2025)

30. septembra 2025

🛢️ Ropa (Crude Oil) Objavili sa nové špekulácie, že OPEC+ v novembri opäť zvýši produkciu, a to možno o viac než doteraz uvádzaných 137 000 barelov denne. Prognózy IEA naznačujú, že budúci rok hrozí prebytok ponuky...

Oracle sa stane jedným z akcionárov TikToku 🔎

26. septembra 2025

  TikTok U.S. ohodnotený na približne 14 miliárd USD Investorská skupina (Oracle, Silver Lake a MGX z Abú Dhabí) bude kontrolovať 45 % spoločnosti Oracle bude dohliadať na bezpečnosť a ostane poskytovateľom cloudových riešení Exekutívny...

