71 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.

Správy z trhov

Akcia týždňa – Quanta Services Inc. (02.10.2025)

2. októbra 2025

Quanta Services patrí medzi najväčšie spoločnosti na svete poskytujúce komplexné inžinierske a stavebné služby pre energetický a telekomunikačný sektor. Vďaka dlhoročným skúsenostiam zohráva Quanta kľúčovú úlohu...

Trump a pozastavenie činnosti vlády: Ďalší chybný odhad Wall Streetu?

1. októbra 2025

Október je zvyčajne najviac turbulentným mesiacom roka pre akciové trhy. Jeho priemerná volatilita je o 33 % vyššia než u ostatných jedenástich mesiacov a pozastavenie činnosti americkej vlády to opäť pripomenulo. Aj keď by predĺžené...

BREAKING: Ropa klesla na denné minimá, keďže OPEC+ môže zvažovať výrazné zvýšenie produkcie

30. septembra 2025

Cena WTI ropy klesá takmer o 2 % po správach, že OPEC+ plánuje zvýšiť produkciu o 500 000 barelov denne počas každého z nasledujúcich troch mesiacov. Zatiaľ čo ceny už boli pod tlakom, predchádzajúce straty boli počas dňa z veľkej časti...

