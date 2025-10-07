Nie pán Juncker. Euro hlavnou rezervnou menou nikdy nebude.
môj dnešný komentár pre hnonline.sk Keďže sú už všetky problémy EÚ zjavne vyriešené, tak predseda EK Juncker vo svojom prejave o stave únie hovoril...
Stephen Miran Miran uviedol, že ekonomická neistota ustúpila a rast sa môže zlepšiť, no menová politika musí zostať zameraná na budúcnosť vzhľadom na oneskorený účinok. Varoval, že prílišné aj nedostatočné...
Ropa OPEC+ zvýšil svoj produkčný limit na november o 137 000 barelov denne (bpd). Táto úroveň zodpovedá októbrovému zvýšeniu a je pre trh sklamaním. Oznámenie nasledovalo po skorších špekuláciách,...
Akcie Meta sú v roku 2025 vyššie o 22 %, no to neznamená, že sú mimo dosahu. Trh stále nedoceňuje hodnotu spoločnosti Meta. Aká je skutočná hodnota akcií Meta? Podnikanie spoločnosti Meta Meta rozdeľuje svoje podnikanie do dvoch hlavných...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o vyčkávání trhů na nová americká cla na Čínu a vývoji eurodolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Závěr minulého týdne se na finančních trzích nesl v poněkud nervózním duchu, k čemuž přispěly hlavně zprávy o tom, že americký prezident pověřil své spolupracovníky,...
Bol som v TA3 k Turecku (a čiastočne aj Argentíne). Zase však bola nejaká tlačovka, čo ju museli vysielať live, tak som musel robiť rozhovor postojačky ...
Minulý piatok bol zverejnený rast miezd v USA, ktorý vzrástol na najvyššiu úroveň od roku 2008 2,9%. Medzičasom dorazili ďalšie zaujímavé dáta z trhu práce,...
Po zajímavé včerejší seanci se na finanční trhy dnes vrací opět o něco více klidu a vyčkávání. Akciové indexy v Evropě i v USA nepatrně rostou a obchodování...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o výsledcích zasedání ECB a odpoledních fundamentech. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Včerejší seance přinesla výsledky americké inflace a zasedání ECB s Bank of England. Obě centrální banky více méně splnily očekávání, i když o něco menší...
Dnes je na trhoch veselo. Udalosťou číslo jeden bolo zasadnutie ECB. Vzhľadom na to, že sa žiadne významnejšie zmeny nečakali, tak sa pozornosť sústredila...
Níže záznam z dnešního webináře, ve kterém jsme probrali výsledky americké inflace a průběh tiskové konference Evropské centrální banky. Inflace mírně...
XTB výrazně rozšířila nabídku obchodovatelných akcií, takže se jim na xPulsu budeme také ve větší míře věnovat. A začněme rovnou jedním z aktuálně nejžhavějších...
Dnes s Michaelou Lenochovou o vzestupu kanadského dolaru a odpoledních důležitých makrodatech. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Dnes sa svet dozvie výsledok zasadnutia ECB. O 13:45 bude zverejnené tlačová správa a o 14:30 bude mať tlačovku jej šéf Draghi. Vzhľadom na to, že sa od...
Ani včerejší seance situaci na trzích výrazněji nezměnila a obchodníci tak dál vyčkávali především na důležité fundamenty, které přinese dnešní obchodování....
Nejlepší obchod na reálných účtech XTB realizoval v minulém týdnu trader z České republiky na akciovém indexu DAX (DE.30). Celkový zisk přesáhl 380 000...
Středeční seance zatím plynule navazuje na včerejší obchodování. Objemy na burzách sice pozvolna rostou, většina indexů ale dál zůstává v líném bočním...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu kanadského dolaru a reakci ropy na hurikán Florence. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
