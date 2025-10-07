Akcie dál přešlapují na místě, obchodníci na FX čekají hlavně na zítřejší fundamenty
Středeční seance zatím plynule navazuje na včerejší obchodování. Objemy na burzách sice pozvolna rostou, většina indexů ale dál zůstává v líném bočním...
Správy z trhov
Stephen Miran Miran uviedol, že ekonomická neistota ustúpila a rast sa môže zlepšiť, no menová politika musí zostať zameraná na budúcnosť vzhľadom na oneskorený účinok. Varoval, že prílišné aj nedostatočné...
Viac
Ropa OPEC+ zvýšil svoj produkčný limit na november o 137 000 barelov denne (bpd). Táto úroveň zodpovedá októbrovému zvýšeniu a je pre trh sklamaním. Oznámenie nasledovalo po skorších špekuláciách,...
Viac
Akcie Meta sú v roku 2025 vyššie o 22 %, no to neznamená, že sú mimo dosahu. Trh stále nedoceňuje hodnotu spoločnosti Meta. Aká je skutočná hodnota akcií Meta? Podnikanie spoločnosti Meta Meta rozdeľuje svoje podnikanie do dvoch hlavných...
Viac
Středeční seance zatím plynule navazuje na včerejší obchodování. Objemy na burzách sice pozvolna rostou, většina indexů ale dál zůstává v líném bočním...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu kanadského dolaru a reakci ropy na hurikán Florence. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance větší změny na akciový trh nepřinesla a v klidu zůstává i nadále také většina hlavních světových měn. Výraznější volatility jsme se dočkali...
Pozrel som sa na to, ako sa vyvíja ocenenie jednotlivých akciových indexov (pomer ceny k očakávaným ročným ziskom). Konkrétne som porovnával jeho aktuálny...
Úterní seance se na finančních trzích zatím nese ve vyčkávacím režimu a většina akcií i měn si své včerejší pozice udržuje. Díky absenci důležitých fundamentů...
Môj včerajší komentár pre hnonline.sk Kríza zasiahla Grécko nielen ekonomicky, ale aj demograficky. Jednak z krajiny odišli státisíce ľudí (väčšinou...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o vzestupu britské libry a aktuální situaci na trzích. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Začátek týdne na trzích proběhl v klidu a bez výraznější volatility. Akciové indexy si své ocenění podržely a minimálních změn jsme se dočkali také na...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu amerického dolaru a výhledu na tento týden. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Závěr minulého týdne přinesl velmi zajímavé výsledky z amerického trhu práce, které díky nečekaně silnému růstu mezd pomohly americké měně zpevnit na většině...
Hlavnou udalosťou dnešného obchodovania boli americké dáta z trhu práce. A tie dopadli pozitívne. V americkej ekonomike vzniklo v auguste 201 tis. pracovných...
Mäkké a tvrdé dáta v Nemecku sa rozchádzajú. IFO index podnikateľskej dôvery v auguste prudko poskočil, čo predznačuje zrýchlenie rastu HDP. IFO index...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o růstu rizikových přirážek a odpoledních datech z amerického trhu práce. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla na trhy mírný růst rizikových přirážek, který byl spojen se skutečností, že už počínaje dneškem by americký prezident mohl oznámit...
Čtvrteční seance na trhy mnoho vzrušení nepřinesla a připomíná spíše jen klid před bouří, které bychom se mohli dočkat už zítra. V pátek nás čeká nejen...
Svetový obchod začína pociťovať obchodné vojny. V druhom kvartáli klesol objem svetového obchodu prvý krát od roku 2016. V tom čase však bol primárnym...
Uvedená krajina trvalého pobytu nie je podporovaná. Vyberte inú krajinu.
Zmena jazyka má vplyv na zmenu regulátora