Správy z trhov

Funkcionári Fedu vidia štrukturálne zmeny spôsobené umelou inteligenciou; Kashkari a Miran podporujú dve zníženia sadzieb tento rok🔎

7. októbra 2025

Stephen Miran Miran uviedol, že ekonomická neistota ustúpila a rast sa môže zlepšiť, no menová politika musí zostať zameraná na budúcnosť vzhľadom na oneskorený účinok. Varoval, že prílišné aj nedostatočné...

Komoditné zhrnutie – Ropa, zlato, zemný plyn, kakao (07.10.2025)

7. októbra 2025

Ropa OPEC+ zvýšil svoj produkčný limit na november o 137 000 barelov denne (bpd). Táto úroveň zodpovedá októbrovému zvýšeniu a je pre trh sklamaním. Oznámenie nasledovalo po skorších špekuláciách,...

Akcia mesiaca: Vyhrá Meta preteky v oblasti umelej inteligencie?

6. októbra 2025

Akcie Meta sú v roku 2025 vyššie o 22 %, no to neznamená, že sú mimo dosahu. Trh stále nedoceňuje hodnotu spoločnosti Meta. Aká je skutočná hodnota akcií Meta? Podnikanie spoločnosti Meta Meta rozdeľuje svoje podnikanie do dvoch hlavných...

