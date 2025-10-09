viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Správy z trhov

Dolár najsilnejší za posledné dva mesiace 💲📈 Absencia amerických dát tlmí medvedí trend

9. októbra 2025

Dolárový index rastie už štvrtú seansu po sebe (USDIDX: +0,6 %) a dosahuje najvyššiu úroveň za posledné dva mesiace. Cena prerazila nad 100-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA100, tmavofialová), ktorý v...

Akcia týždňa – Super Micro Computer (09.10.2025)

9. októbra 2025

Super Micro Computer: Stane sa poskytovateľ AI infraštruktúry ďalším technologickým gigantom – alebo ide len o hype? Za iba dva roky sa spoločnosť Super Micro Computer (SMCI) premenila z výrobcu serverov na jednu z najzaujímavejších...

Akcie Amazonu sa snažia o odraz 📈 Ukáže Amazonov Prime Big Deal Day schopnosti umelej inteligencie?

9. októbra 2025

Akcie Amazonu vzrástli o viac než 1,5 % v prvý deň akcie Prime Big Deal Day, zatiaľ čo Nasdaq 100 posilnil o 1,1 % a S&P 500 o 0,5 %. To môže odrážať rastúci optimizmus ohľadom možného oživenia e‑commerce pred kľúčovým sviatočným štvrtým...

