viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Správy z trhov

Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (10. 10. 2025)

10. októbra 2025

Tri trhy, ktoré stoja za pozornosť Prvý celý októbrový týždeň sa niesol v znamení nových historických maxím na Wall Street a rekordov na trhu drahých kovov – najmä zlata a striebra. Zaujímavé je,...

Americká vláda začala prepúšťať federálnych zamestnancov; výpredaj na Wall Street sa prehlbuje 🔨

10. októbra 2025

Americké akciové indexy dnes ešte viac oslabili po tom, čo sa objavili informácie, že Biely dom začal s masovým prepúšťaním federálnych zamestnancov v dôsledku dlhotrvajúceho vládneho shutdownu. Rozpočtový riaditeľ...

US100 -1,10 % ✂️

10. októbra 2025

Americké akcie dnes zvrátili predchádzajúce zisky po tom, čo Donald Trump zverejnil na platforme TruthSocial príspevok, v ktorom varoval pred rastúcim napätím v obchodných vzťahoch s Čínou. Prezident uviedol, že Peking zaslal listy viacerým...

