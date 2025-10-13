viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Správy z trhov

Pochovajú čínske vzácne zeminy obranný priemysel?

13. októbra 2025

V posledných rokoch sa pozornosť investorov a médií sústredila najmä na spektakulárny rast firiem napojených na digitálne technológie a umelú inteligenciu. Okolo „AI“ a širšieho technologického sektora...

Čínsky export rastie najrýchlejšie od začiatku obchodnej vojny s USA 🔎

13. októbra 2025

Dnes ráno sme dostali obchodné dáta Číny za september, ktoré prekonali očakávania. Export vzrástol medziročne o 8,3 % na 328,6 miliardy USD (najvyššia úroveň za šesť mesiacov), zatiaľ čo import sa zvýšil o 7,4...

Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (10. 10. 2025)

10. októbra 2025

Tri trhy, ktoré stoja za pozornosť Prvý celý októbrový týždeň sa niesol v znamení nových historických maxím na Wall Street a rekordov na trhu drahých kovov – najmä zlata a striebra. Zaujímavé je,...

