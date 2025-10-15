viac
Správy z trhov

Ceny kakaa sa stabilizujú pred zverejnením údajov o spracovaní: Sú už negatívne správy započítané v cene?

15. októbra 2025

Ceny kakaa sa držia v okolí 5 800 USD za tonu a už tretí obchodný deň po sebe vykazujú pozoruhodnú odolnosť — najmä dnes, napriek zverejneniu výnimočne negatívnych údajov o spracovaní z Malajzie a Brazílie. Zajtra sa očakávajú...

Drahé kovy na rekordných úrovniach: Zlato a striebro žiaria, keď Fed ukončuje cyklus sprísňovania

15. októbra 2025

Drahé kovy dnes opäť zaznamenávajú silné zisky. Zlato prekročilo hranicu 4 200 USD za uncu, zatiaľ čo striebro sa približuje k 52 USD. Znehodnocovanie fiat mien pokračuje a aktíva s obmedzenou ponukou opäť priťahujú silný záujem investorov. Ale...

MMF zvyšuje výhlaď globálneho rastu, podporeného investičným boomom poháňaným umelou inteligenciou 🔎

15. októbra 2025

Pierre-Olivier Gourinchas, riaditeľ výskumného oddelenia MMF, spolu s Petyou Koevou Brooks (zástupkyňou riaditeľa) a Denizom Iganom (vedúcim oddelenia), predstavili najnovší Svetový hospodársky výhlaď. Fond predpovedá globálny...

