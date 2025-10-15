Minuta s XTB
Správy z trhov
Ceny kakaa sa držia v okolí 5 800 USD za tonu a už tretí obchodný deň po sebe vykazujú pozoruhodnú odolnosť — najmä dnes, napriek zverejneniu výnimočne negatívnych údajov o spracovaní z Malajzie a Brazílie. Zajtra sa očakávajú...
Drahé kovy dnes opäť zaznamenávajú silné zisky. Zlato prekročilo hranicu 4 200 USD za uncu, zatiaľ čo striebro sa približuje k 52 USD. Znehodnocovanie fiat mien pokračuje a aktíva s obmedzenou ponukou opäť priťahujú silný záujem investorov. Ale...
Pierre-Olivier Gourinchas, riaditeľ výskumného oddelenia MMF, spolu s Petyou Koevou Brooks (zástupkyňou riaditeľa) a Denizom Iganom (vedúcim oddelenia), predstavili najnovší Svetový hospodársky výhlaď. Fond predpovedá globálny...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla zajímavé zprávy hlavně pro britskou libru, které kvůli pokračujícímu vyjednávání o brexitu nakonec nepomohly ani jinak velmi slušné...
Mám posledne také mediálne kolečko. Najnovšie som bol v Rádiu Slovensko s Ľubošom Pavelkom z Ekonomickej Univerzity k výročiu krízy. Tu je odkaz: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/994404
Nejvíce ziskový obchod na reálných účtech XTB v České republice byl v minulém týdnu realizován na kukuřici (Corn..). Trader otevřel krátkou pozici dne...
Po včerejší trochu překvapivě klidné seanci ani dnes obchodníci zdá se nemají příliš důvodů k nervozitě. Včerejší téma americko-čínské obchodní války na...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o pokračování obchodních válek mezi USA a Čínou a odpoledních fundamentech. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Bol som v pondelok v HN Televízii k vývoju na ropnom trhu. Najskôr som dal výborný rozhovor. Potom mi volajú, že sa im zaplnil server a že ho teda nemajú...
Téma včerejší seance bylo již od rána jasné. Americká cla a následná čínská odpověď, byly dominantními událostmi, a to i díky absenci jakéhokoli dodatečného...
Úterní seance se na trzích nese v možná až překvapivě klidném duchu, a to zejména s ohledem na zprávy z USA, kde americký prezident oznámil nová cla na...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o nových amerických clech na Čínu a reakci finančních trhů. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Prezident Trump dnes ráno oznámil sérii nových cel na čínské importy, které se týkají zboží v objemu 200 mld. dolarů. Cla dosahují 10 % s možností zvýšení...
Pondělní seance zatím přináší na většinu trhů tradičně líné obchodování. Nově příchozího makra je zatím málo a trhy se soustředí hlavně na téma americko-čínské...
môj dnešný komentár pre hnonline.sk Keďže sú už všetky problémy EÚ zjavne vyriešené, tak predseda EK Juncker vo svojom prejave o stave únie hovoril...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o vyčkávání trhů na nová americká cla na Čínu a vývoji eurodolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Závěr minulého týdne se na finančních trzích nesl v poněkud nervózním duchu, k čemuž přispěly hlavně zprávy o tom, že americký prezident pověřil své spolupracovníky,...
Bol som v TA3 k Turecku (a čiastočne aj Argentíne). Zase však bola nejaká tlačovka, čo ju museli vysielať live, tak som musel robiť rozhovor postojačky ...
