viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
71 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.

Správy z trhov

AI horúčka: Bublina, alebo bude ďalej rásť?

17. októbra 2025

Umelá inteligencia sa zmenila zo sľubu na hnaciu silu novej éry akciového trhu. Index S&P 500 odštartoval svoj aktuálny býčí trend 12. októbra 2022, krátko pred spustením ChatGPT. Odvtedy vzrastol o 85 %. Za posledných...

Viac

Akcia týždňa – Lam Research Corp (16.10.2025)

16. októbra 2025

V ére, keď umelá inteligencia prináša nové technické výzvy pre výrobcov čipov, Lam Research nielenže dodáva nástroje, ale zároveň pomáha určovať smer zmien. Jej technologické riešenia sú nevyhnutné...

Viac

Ceny kakaa sa stabilizujú pred zverejnením údajov o spracovaní: Sú už negatívne správy započítané v cene?

15. októbra 2025

Ceny kakaa sa držia v okolí 5 800 USD za tonu a už tretí obchodný deň po sebe vykazujú pozoruhodnú odolnosť — najmä dnes, napriek zverejneniu výnimočne negatívnych údajov o spracovaní z Malajzie a Brazílie. Zajtra sa očakávajú...

Viac

13. septembra 2018
12. septembra 2018
11. septembra 2018
10. septembra 2018
7. septembra 2018

Makroekonomický kalendár

Nálada na trhoch

Zistite, či na jednotlivých trhoch prevažujú momentálne predávajúci alebo kupujúci.

Pohyby na trhoch

Zistite, ktoré trhy momentálne rastú a ktoré klesajú.

Pripojte sa k viac ako 1 700 000 investorom z celého sveta

Začnite investovať Stiahnite si aplikáciu Stiahnite si aplikáciu