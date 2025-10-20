viac
71 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.

Správy z trhov

Kering predáva kozmetickú divíziu L'Oréalu za 4 miliardy eur – čo to znamená pre akcie oboch spoločností❓💡

20. októbra 2025

Francúzska skupina s luxusným tovarom Kering (KER.FR), vlastník značiek Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga a Alexander McQueen, urobila jeden z najvýznamnejších strategických krokov posledných rokov. Spoločnosť sa dohodla na predaji celej svojej...

Viac

Krypto novinky: Bitcoin a Ethereum opäť rastú 📈

20. októbra 2025

Nedávne poklesy na Wall Street a obnovené obavy z obchodnej vojny s Čínou spustili prudký výpredaj Bitcoinu. Od 10. augusta klesla celková trhová kapitalizácia kryptomien o viac než 600 miliárd USD. Táto rozsiahla redukcia pákových...

Viac

Americký obranný priemysel – dosiahol svoj vrchol?

20. októbra 2025

Dopyt je silný, ale nie bez obmedzení Americký obranný priemysel naďalej zažíva mimoriadny rozmach, poháňaný geopolitickými udalosťami posledných rokov. Od vypuknutia vojny na Ukrajine v roku 2022 akcie spoločností ako Lockheed...

Viac

