Nemecká ekonomika v posledných dvoch dňoch vyprodukovala ďalšie zlé čísla
Mäkké a tvrdé dáta v Nemecku sa rozchádzajú. IFO index podnikateľskej dôvery v auguste prudko poskočil, čo predznačuje zrýchlenie rastu HDP. IFO index...
Správy z trhov
Francúzska skupina s luxusným tovarom Kering (KER.FR), vlastník značiek Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga a Alexander McQueen, urobila jeden z najvýznamnejších strategických krokov posledných rokov. Spoločnosť sa dohodla na predaji celej svojej...
Viac
Nedávne poklesy na Wall Street a obnovené obavy z obchodnej vojny s Čínou spustili prudký výpredaj Bitcoinu. Od 10. augusta klesla celková trhová kapitalizácia kryptomien o viac než 600 miliárd USD. Táto rozsiahla redukcia pákových...
Viac
Dopyt je silný, ale nie bez obmedzení Americký obranný priemysel naďalej zažíva mimoriadny rozmach, poháňaný geopolitickými udalosťami posledných rokov. Od vypuknutia vojny na Ukrajine v roku 2022 akcie spoločností ako Lockheed...
Viac
Mäkké a tvrdé dáta v Nemecku sa rozchádzajú. IFO index podnikateľskej dôvery v auguste prudko poskočil, čo predznačuje zrýchlenie rastu HDP. IFO index...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o růstu rizikových přirážek a odpoledních datech z amerického trhu práce. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla na trhy mírný růst rizikových přirážek, který byl spojen se skutečností, že už počínaje dneškem by americký prezident mohl oznámit...
Čtvrteční seance na trhy mnoho vzrušení nepřinesla a připomíná spíše jen klid před bouří, které bychom se mohli dočkat už zítra. V pátek nás čeká nejen...
Svetový obchod začína pociťovať obchodné vojny. V druhom kvartáli klesol objem svetového obchodu prvý krát od roku 2016. V tom čase však bol primárnym...
Ako som prisľúbil v pondelkovom poste ku kolapsu tureckej líry a argentínskeho pesa, tak som pripravil prehľad zraniteľnosti popredných emerging markets...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o dění na britské libře a propadu na kryptoměnách. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla zvýšenou volatilitu na libru, které pomohly zprávy o tom, že Německo ustoupilo z některých požadavků na Británii, což by mohlo...
Akciové indexy dnes navazují na včerejší nevydařenou seanci a opět se dostávají do červených čísel. I tentokrát se přitom nervozita točí především kolem...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o poklesu měn Emerging Markets a odpoledním zasedání Bank of Canada. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla na finanční trhy návrat nervozity, ke kterému přispěl hlavně opětovný výprodej na měnách emerging markets (EM) ekonomik. Ty začínají...
Po včerejším klidném startu nového týdne se dnes na finanční trhy začínají vracet objemy. Ty přitom v Evropě posílají většinu akciových indexů do červených...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o poklesu britské libry a výhledu na dnešní seanci. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Začátek týdne se na trzích nesl v poklidném duchu, za což do značné míry mohl i svátek v USA, díky kterému se na amerických burzách včera neobchodovalo....
Témou číslo jeden ostáva vývoj mien rozvíjajúcich sa ekonomík na čele s tureckou lírou a argentínskym pesom. Predajný tlak pokračuje, hoci už nie je extrémny....
V pretekoch o najslabšiu menu v tomto roku po najväčšom výplachu od uvoľnenia kurzu meny v decembri 2015 prebralo opäť od tureckej líry prvenstvo argentínske...
Uvedená krajina trvalého pobytu nie je podporovaná. Vyberte inú krajinu.
Zmena jazyka má vplyv na zmenu regulátora