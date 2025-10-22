viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Správy z trhov

Tieto akcie vystrašili investorov pred tohtoročným Halloweenom🎃 — Trhoví porazení roku 2025

22. októbra 2025

Zatiaľ čo niektorí giganti ako Rheinmetall a Nvidia naďalej ohurujú investorov, iné firmy čelia skutočnej burzovej nočnej more. Pozreli sme sa na to, ktoré akcie sa tento rok zmenili na finančné sklamanie — a ktoré spoločnosti v roku 2025 skutočne vydesili...

Texas Instruments sa prepadáva po výsledkoch – čo sa pokazilo?

22. októbra 2025

Texas Instruments je ikonou v oblasti analógových polovodičov. Navrhuje a vyrába napájacie, signálové a mikrokontrolérové systémy, ktoré sa používajú v automotive, priemysle, spotrebnej elektronike a zdravotníckych...

Komoditné zhrnutie – Ropa, zlato, zemný plyn, kakao (21. 10. 2025)

21. októbra 2025

Ropa Ceny ropy začiatkom týždňa prudko klesli a testovali úroveň 56 USD za barel. Americká administratíva uviedla, že priemerná cena benzínu v USA klesla pod 3 USD za galón, po prvýkrát od roku 2020. Ceny ropy zostávajú...

