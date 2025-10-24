viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Správy z trhov

Režim „Mad Max“ – Má Tesla problém?

24. októbra 2025

Tesla pokračuje v experimentoch so softvérom svojich vozidiel a najnovšia aktualizácia upútala pozornosť americkej agentúry NHTSA, ktorá dohliada na bezpečnosť cestnej premávky. Reakcia trhu bola vlažná – cena akcií Tesly dnes klesla...

Výsledky IBM: Pomalý rast a slabý výhlaď

23. októbra 2025

IBM zverejnila svoje výsledky včera, ktoré na prvý pohľad pôsobili solídne. Tržby aj zisk na akciu prekonali očakávania trhu a voľný cash flow medziročne výrazne vzrástol. Napriek tomu bola reakcia investorov vyslovene negatívna. Počas...

Tieto akcie vystrašili investorov pred tohtoročným Halloweenom🎃 — Trhoví porazení roku 2025

22. októbra 2025

Zatiaľ čo niektorí giganti ako Rheinmetall a Nvidia naďalej ohurujú investorov, iné firmy čelia skutočnej burzovej nočnej more. Pozreli sme sa na to, ktoré akcie sa tento rok zmenili na finančné sklamanie — a ktoré spoločnosti v roku 2025 skutočne vydesili...

